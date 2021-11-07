نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعرف الاختلافات بين هواتف iPhone 13 Pro Max وiPhone XS في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاختلافات بين هواتف iPhone 13 Pro Max وiPhone XS قد أعلنت شركة أبل عن سلسلة أيفون 13 الجديدة التي تم اطلاقها بعد ان تم اصدار هاتف ايفون 13 برو ماكس من خلال شركة أبل والذي يعتبر من أهم الهواتف الموجوده داخل الاسواق حيث يوجد بعض التحسينات المميزه بين هذه الهواتف، لهذا يهتم الكثير من الاشخاص معرفه الفرق والمواصفات بين هاتف ايفون اكس اس وكذلك هاتف ايفون 13 ماكس، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة اهم مواصفات هذه الهواتف بشكل تفصيلي.

هاتف iPhone 13 Pro Max

يمكنكم من خلال السطور القادمه معرفة جميع مواصفات هاتف ايفون 13 برو ماكس بشكل تفصيلي واليكم المواصفات:

هاتف iPhone 13 Pro Max يتميز هذا الهاتف بوجود شاشة 6.7 بوصة، أما بالنسبة لنوع شاشة OLED، 120Hz، حيث يتوفر في هذا الهاتف بدقة 2778 × 1284 بيكسل، أما بالنسبة للمعالج A15 Bionic.

بالاضافة إلى وجود ذاكرة الداخلية:1TB، أما بالنسبة لنظام التشغيل iOS (15 وتكون البطارية بقوة 4373 mAh، يتوفر هذا هاتف الكاميرا الخلفية ثلاثة 12 ميجابكسل، كما يوجد فيه الكاميرا الأمامية 12 ميجابكسل.

مواصفات هاتف iPhone XS

أما بالنسبة مواصفات هاتف iPhone XS يمكن الآن لجميع مستخدمي هواتف أيفون من شركة أبل العالمية معرفة أهم المواصفات الموجودة في هاتف ايفون اكس اس بشكل تفصيلي وذلك من خلال السطور القادمة،

يتميز هاتف iPhone XS في شاشة 5.8 بوصة، أما لنوع الشاشة OLED وتشمل أيضا دقة الشاشة 2436 × 1125 بيكسل، أما بالنسبة للمعالج Apple A12 Bionic والذاكرة الداخلية 256GB.

حيث يوجد في نظام التشغيل: iOS (14.x أما بالنسبة للبطارية:2659 mAh كما يتواجد في هذا الهاتف كاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل والكاميرا الأمامية 7 ميجابكسل حيث يتواجد في هذا الهاتف الكثير من المميزات التي يبحث عنها الكثير من المستخدمين.