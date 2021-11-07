نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر و مواصفات Samsung Galaxy A73 وأهم العيوب الموجودة فيه في المقال التالي

سعر ومواصفات Samsung Galaxy A73 وأهم العيوب الموجودة فيه، يتميز هاتف سامسونج جلاكسي من الهواتف المميزة التي يهتم بها الملايين من الاشخاص حول العالم حيث تم العمل على تطوير الهاتف الجديد من سامسونج جالاكسي A73 وبالتالي بدا الكثير من الاشخاص يبحثون عن اهم المواصفات والمميزات الموجوده في هذا الهاتف حيث يتميز هذا الهاتف موجود شاشه اموليد موجود كاميرا خلفية تساعدك في امكانية عمل الزوم، بالاضافة إلى أنه يتوفر فيه دعم مقاوم الماء والغبار مع وجود بعد السماعات الخارجية، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمه أهم المواصفات الموجوده في هذا الهاتف المميز سامسونج جلاكسيA73 وأهم العيوب الموجوده فيه. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A73 يتوفر في هذا الهاتف الجديد من سامسونج دعم الـ NFC أما بالنسبة للأبعاد 165 × 77.4 × 8.4 ملم مع وزن 203 جراماً، وبالتالي تم عمل واجهة زجاجية زجاج جوريلا الجيل السادس، وبالتالي يتوفر في هذا الهاتف تشغيل شريحتين من نوع نانو سيم.

أما بالنسبة للشاشة تكون من نوع Super AMOLED مع التحديث 120 هرتز مساحة الشاشة 6.7 إنش بدقة 2400 × 1080 بكسل مع كثافة 405 بكسل، بالاضافة إلى وجود قوة اضاءة 1200 شمعة مع حماية من زجاج كورنينج غوريلا.

تعتبر الكاميرا الأمامية أحادية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 من نوع (wide) كما يتواجد كاميرا الأمامية تصوير الفيديوهات حصلت علي جودة الـ 1080 بكسل. عيوب هاتف سامسونج جلاكسي رغم العديد من المميزات الموجوده في هذا الهاتف لا يكون بدعم الشاحن اللاسلكي او الراديو بالاضافة إلى عدم وجود دعم إلى لمبة الاشعارات ويقوم بدعم الشاحن السريع بقوه 30 وات. كذلك لا يدعم هذا الهاتف منفذ الخاص بسماعات الأذن، بالاضافة إلى أن علبة الهاتف الخاص به لا يتواجد فيها سماعات أذن. الوسوم عمر شويل - جدة سعر و مواصفات Samsung Galaxy A73 وأهم العيوب الموجودة فيه - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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