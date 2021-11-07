فى مشهد بديع بسماء مصر والوطن العربى القمر يقترن بكوكب الزهرة غدا

يرصد بعد غروب الشمس غدا الإثنين، هلال القمر فى حالة اقتران مع كوكب الزهرة حيث سيفصل بينهما حوالى درجة بالأفق الجنوبى الغربى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء مصر والوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر والزهرة سوف يظهران سويا قبل حلول ظلمة الليل فى منظر جميل فهما فى الترتيب الثانى والثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالى بعد الشمس، وسيبقيان فوق الأفق لبضعة ساعات بعد غروب الشمس.

ويمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء غير المضاء من قرص القمر - وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض ومن الأفضل رؤية ذلك مباشرة بعد غروب الشمس.

عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 44 % بنور الشمس فى الوقت الحالى، ولكن نظرا لحركة الكوكب فى مدارة الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأسابيع المقبلة عند المراقبة عبر التلسكوب سيلاحظ أن حجم قرص الكوكب الظاهرى سوف يكبر نظرا لاقترابه من الأرض وسيقابل ذلك تناقص فى إضاءة قرصه تدريجيًا.

أن المسافة الظاهرية بين القمر والزهرة كبيرة بحيث لا يمكن رؤيتهما سويا فى مجال رؤية التلسكوب، ولكن يمكن ذلك من خلال المناظير.

من ناحية أخرى سيمر القمر من أمام كوكب الزهرة، فى ظاهرة تسمى الاحتجاب وستكون مرصودة فى أجزاء من شرق آسيا ولكن غير مشاهده فى سماء الوطن العربي.

الاحتجاب حدث فلكى يتم عندما يختفى جسم سماوى بواسطة جسم سماوى اخر يمر بينه وبين الراصد وعادة يستخدم مصطلح احتجاب عندما يمر القمر أمام أحد النجوم أو الكواكب فى دائرة البروج.

لا يمكن رؤية الاحتجاب إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجسام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق فى السماء يختلف اعتمادًا على موقع الراصد على الأرض، فهو يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبى الأرض بمقدار درجتين، أو أربعة أضعاف قطر البدر.

هذا يعنى أنه إذا تم اصطفاف القمر ليمر أمام كوكب أو نجم لراصد على أحد جانبى الأرض، فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض، لذلك بالنسبة لبقية العالم، سيبدو القمر يمر بالقرب من كوكب الزهرة فقط على قبة السماء.

عادة ما تحدث حالات احتجاب النجوم والكواكب البراقة عدة مرات فى السنة، وغالبًا ما تتجمع عدة حالات احتجاب لنفس الجسم فى أشهر متتالية، نظرًا لأن القمر يتبع نفس المسار تقريبًا عبر السماء كل شهر، وتنتهى السلسلة من الاحتجاجات بعد بضعة أشهر، عندما يتغير مسار القمر عبر السماء.