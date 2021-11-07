ماهي مواصفات أجهزة اللاب توب "2×1"؟
تطورت أجهزة اللاب توب المحمولة بشكل واضح في السنوات الأخيرة، إذ تحولت من أجهزة ضخمة شديدة السمك، إلى أجهزة خفيفة ونحيفة إلى أقصى حد، ومع هذا التطور قد تم تحسين المواصفات والأداء كذلك.
وعلى الجانب الآخر مرت الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بنفس رحلة التطور، إلى أن جاءت فكرة دمج الأجهزة اللوحية مع اللاب توب، وهنا بدأت فكرة أجهزة الاب توب " 2 في 1" في الظهور، والتى تعمل كجهاز لوحي وجهاز لاب توب في نفس الوقت.
تضم هذه الأجهزة كل من جهاز الكمبيوتر المحمول التقليدي، والجهاز اللوحي في نفس الوقت، كما تختلف أشكال هذه الأجهزة فيما بينها، وذلك حيث إن بعضها يسمح للمستخدم بفصل الشاشة بالكامل لتصبح حاسب لوحي محمول، والبعض الآخر يسمح بتدوير الشاشة.
فيما يسمح النوع الأول بالفصل الكامل عن لوحة المفاتيح، في حين أن النوع الثاني يسمح بتدوير الشاشة لتكون لوحة المفاتيح في الخلف، والشاشة في الأمام، وذلك في وضح محمول.
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