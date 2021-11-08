لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد تثبيت ومتطلبات GTA V APK

لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ، أفضل الإصدارات بين إصدارات لعبة GTA V للاندرويد والكمبيوتر والبلاي ستيشن والاكس بوكس. وهي إحدى سلاسل لعبة Grand Theft Auto. التي ظهرت أول مرة عام 2003 علي أجهزة الكمبيوتر حيث كانت طفرة تكنولوجية في عالم الألعاب الإلكترونية في ذلك الوقت. وتعتمد اللعبة علي شخص سارق يقوم بعمليات سرقة وقتل ومطاردات مع شرطة المدينة التي تقع فيها اللعبة. حيث إصدارات اللعبة جميعها تعتمد علي هذا النظام من اللعب ولكن مع أختلاف في شكل الأشخاص والمدينة والسيارات. ولكن إصدار لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس يختلف بعض الشيء عن أي إصدار أخر. حيث تختلف في شكل العصابات والمدينة حيث يمكنك أختيار فرد واحد من الثلاثة أشخاص سيئين السمعة واللعب به داخل مدينة سان اندرياس . والتي هي لوس أنجيلوس حاليا. ولكن في الإصدارات الأخري من لعبة Grand Theft Auto. يمكنك اللعبة بفرد واحد دون أن تختاره وذلك في إصدار Grand Theft Auto: Vice city وإصدار لعبة GTA: Liberty City Stories الجديدة. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم كيفية التثبيت الصحيحة والحصول علي لعبة Grand Theft Auto: San Andreas بخطوات بسيطة ورسمية. كما سنستعرض لكم المتطلبات التي تتطلبها اللعبة لتشغيلها علي الجوالات الأندرويد. وذلك من خلال السطور القلية القادمة.

كيفية تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas علي الجوالات الاندرويد

لا جدال علي هذا الإصدار من لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد أنه الأقوى والأفضل علي الإطلاق. كما حاز هذا الإصدار علي شهرة كبيرة وجوائز عديدة. حيث ربحت شركة روك ستار جيم الشركة المصدرة للعبة GTA V APK أرباح كبيرة تخطت أرقام ضخمة في مبيعات هذا الإصدار بالتحديد. حيث قام عدد هائل من مستخدمين الألعاب الإلكترونية بتثبيتها ودفع سعرها علي جوجل بلاي المنصة المشهورة للتطبيقات والألعاب والتي تحمي خصوصياتك من السرقة. كما قاموا المستخدمين أيضا بإعطاء اللعبة ردود فعل إيجابية نظرا للجرافيك عالي الجودة الذي يعمل به لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس. ولتثبيت لعبة GTA V للاندرويد يجب إتباع التالي:

يجب أولا أعزائي المستخدمين الاتصال بالأنترنت من جوالاتكم المحمولة.

كما يجب الدخول علي التطبيق التابع لجوجل بلاي المتجر.

والآن سوف نقوم بعملية بحث عن اللعبة وذلك عن طريق كتابة أسم لعبة Grand Theft Auto: San Andreas في المكان المخصص للبحث.

في المكان المخصص للبحث. سوف تظهر لك إصدارات مدفوعة وهي كالتالي ( Grand Theft Auto: Vice city ، GTA: Liberty City Stories ، لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس ).

). جميع الإصدارات السابقة جيدة يمكنك الاختيار بينهم. ولكن أفضل إصدار هو سان أندرياس علي الإطلاق. الآن قم بالنقر علي هذا الإصدار الرائع.

سوف تفتح صفحة اللعبة من الداخل والآن يمكنك النقر علي ثمن اللعبة. والذي يقدر ب 30 ريال سعودي بينما في جمهورية مصر العربية 130 جنيها مصريا.

قم بالدفع الإلكتروني بوسائل الدفع المتاحة أمامك.

والآن سوف يظهر زر التثبيت قم بالضغط عليه وسوف تثبت لعبة GTA V للاندرويد بنجاح علي جوالك.

متطلبات تشغيل لعبة جراند ثفت أوت سان أندرياس GTA V APK

لا تعمل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas علي جميع الجوالات. حيث هذا الإصدار بالتحديد تشغيله علي الجوالات يتتطلب بعض الشروط والتي من الممكن أن تكون عائقا لبعض مستخدمي وعشاق لعبة Grand Theft Auto. لأنها تحتوي علي رسوميات عالية الجودة كما تحتوي السيارات وسرعة اللعبة والمباني والأسلحة علي نظام تقني فائق الجودة. لذلك يجب أن يتوفر بجوالك هذه المتطلبات الأتية لتشغيل لعبة GTA V APK.

اللعبة تثبيتها يتطلب 4 جيجا بايت مساحة خالية في الجوال وينصح بعدد جيجات أكثر حتي 10 جيجا بايت.

كما تعمل لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس علي ذاكرة عشوائية 4 جيجا ويفضل 6 جيجا. ولكن الإصدارين الأخرين Grand Theft Auto: Vice city ، GTA: Liberty City Stories يعملون بشكل أحترافي علي ذاكرة عشوائية 4 جيجا بدون مشاكل.

يعملون بشكل أحترافي علي ذاكرة عشوائية 4 جيجا بدون مشاكل. كما تتطلب أيضا معالج أداء عالي الجودة وليس متوسطا لتغيل اللعبة وينصح بمعالج ثمانيي النواة.

تتطلب أيضا لعبة Grand Theft Auto معالج رسوميات قوي لتعمل علي جودة عاليه علي جوالك بدون تقطيع.

معالج رسوميات قوي لتعمل علي جودة عاليه علي جوالك بدون تقطيع. كما تتطلب نظام اندرويد 11.0.1.

عزيزي مستخدم الألعاب الإلكترونية لقد أستعرضنا لك اليوم كيفية تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas بطريقة رسمية وصحيحة من جوجل بلاي. كما سنستعرض لكم شروط ومتطلبات تشغيل لعبة GTA V للاندرويد علي الجوال. نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم. ونتمنى لكم دائما الصحة والعافية.