شحن جواهر فري فاير بالحساب 2021 آلاف free fire عن طريق id

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عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير بالحساب عن طريق موقع قارينا فري فاير شحن باستخدام الأيدي، إذا كنت تريد استخدام حسابك لشحن جواهر فري فاير، فستصبح الأمور هنا بسيطة للغاية في هذا المقال، وسنعرض لك بعض الأساليب السهلة والجديدة التي تعتمد عليها بعض الأشياء السهلة التي يمكن لأي شخص القيام بها والاستفادة من الشحن المجاني للعبة فري فاير، وأي رسوم أو أموال مالية، ومن أهمها التي سوف نعرضها عليك وهي شحن فري فاير من خلال بطاقة ألعاب جوجل.

شحن جواهر فري فاير بالحساب

الطريقة الأولى التي يمكنك من خلالها الحصول على شحن جواهر فري فاير بالحساب من خلال المعرف عن طريق كود بطاقة تطبيق جوجل هي إحدى الطرق التي يستخدمها اللاعبين في اليوتيوب لتقديم الهدايا إلى المتابعين، وربما تكون صعبة لبعض الشيء في فهم أن مالكي القنوات الصادقين يشحنون الجواهر والهدايا مجانًا للمتابعين، كذلك من موقع قارينا فري فاير الرسمي باستخدام معرف الحساب.

بطاقات شحن جواهر فري فاير

يوجد طريقة أخرى للحصول على هذه البطاقات وهي اتباع الخطوات التالية:

قم بتنزيل ماكس فبن MAX VPN من متجر جوجل بلاي أو متجر Apple.

بعد ذلك تثبيت التطبيق على الجهاز الخاص بك.

ثم فتح التطبيق واضغط على الإعدادات.

هنا حدد دولة اليابان، ثم قم بتثبيت البلد.

واتبع المهام المطلوبة لشحن الجواهر.

بطاقات غارينا فري فاير جوجل بلاي

إذا كنت تحتاج لشحن جواهر free fire بالحساب من خلال بطاقة جوجل بلاي دون دفع أي رسوم مالية عليك اتباع النقاط التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع Ecods.

انقر فوق بطاقة جوجل بلاي المطلوبة.

أكمل المهام المطلوبة.

بعدما تقوم بالانتهاء من هذه المهام، سوف يمكنك الحصول على بطاقة جوجل بلاي وتكون بدأ من 10 دولارات.

اربح بطاقة جوجل من خلال التطبيقات

مع بعض التطبيقات الحديثة، يمكنك الحصول على بطاقات جوجل بلاي ومن أهم تلك التطبيقات التي توفر لك هذه الخدمة ما يلي:

تطبيق (instaGC).

وتطبيق Swagbucks.

كذلك تطبيق (مكافأة Gplay).

أن تلك التطبيقات متواجدة مجانًا في متجر Google Play، من أجل الحصول على بطاقة جوجل بلاي ثم شحن مجوهرات فري فاير، كل ما عليك فعله هو تنزيل التطبيقات وتثبيتها وتجميع النقاط، لشحن جواهر فري فاير بالحساب من خلال عرض الاشتراك في العروض من خلال المصاريف أو الرسوم.