طريقة استرجاع كلمة السر فيسبوك عند فقدان الهاتف ونسيان ايميل الفيس بوك

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عمر شويل - جدة من الأسئلة التي يرددها المستخدمين بكثرة ما هي طريقة استرجاع كلمة السر عند فقدان الهاتف ونسيان ايميل الفيس بوك ، وفي الحقيقة أن استعادة حساب الفيس بوك له طرق عديدة، لكن جميعها يتطلب القدرة على تذكر واحدة من طرق التسجيل التي طلبت منك عندما أنشأت حساب فيسبوك، وسوف نستعرض في هذا المقال بعض المشكلات التي يواجهها المستخدمين في الوصول لحسابات فيسبوك.

طريقة استرجاع كلمة السر عند فقدان الهاتف ونسيان ايميل الفيس بوك

تختلف هذه المشكلة قليلًا، حيث تتطلب خطوات، وهي كالتالي:

الذهاب إلى صفحة استرداد حساب فيسبوك.

كذلك إدخال الاسم كما هو في حساب فيسبوك في المربع الظاهر، ثم النقر على بحث.

وبالتالي تظهر مجموعة من الحسابات لها نفس الاسم.

ومن ثم، يتم النقر على “هذا حسابي” بجوار الحساب الذي يخصك بين تلك الحسابات.

سوف يتم الانتقال إلى صفحة تتضمن صورة صاحب الحساب، وكذلك أول وآخر حرف من الإيميل المسجل في الحساب.

فإذا تذكر البريد الإلكتروني المسجل في فيسبوك؛ قام بنفس خطوات استرجاع حساب فيسبوك مع نسيان رقم الهاتف وكلمة السر.

أما إذا لم يتذكره؛ فيجب النقر على (ألم تعد تمتلك صلاحية وصول لتلك العناصر؟)، فيتم الانتقال إلى صفحة جديدة للتحقق.

وفي تلك الصفحة يجب النقر على (تعذر الوصول إلى البريد الإلكتروني).

ومن ثم، تظهر صفحة جديدة تتضمن آخر رقمين من الجوال المسجل في حساب فيسبوك.

وعند تذكر رقم الهاتف المسجل؛ يتم طلب كود تحقق لإعادة تعيين كلمة سر.

بينما في حالة عدم تذكر البريد الإلكتروني أو الجوال؛ فيتبقى حل وحيد وهو محاولة تسجيل الدخول عبر جهاز آخر تم مسبقًا تسجيل دخول به؛ وسوف يتم السماح بتسجيل الدخول للحساب بسهولة، ومن ثم، تعديل البيانات على حساب فيسبوك.

طريقة استرجاع حساب فيسبوك عند نسيان رقم الهاتف وكلمة السر

تعد هذه المشكلة من أسهل مشاكل استرجاع حساب فيسبوك المعطل من قبل الادارة حيث تحتاج فقط للوصول للبريد الإلكتروني الذي تم تسجيله سابقًا على حساب على فيسبوك، ثم اتخاذ الخطوات التالية:

الانتقال إلى صفحة استرجاع حساب فيسبوك.

ومن ثم، يظهر، مربع لإدخال الايميل المسجل على فيسبوك فيه.

وعقب إدخال البريد الإلكتروني يجب النقر على بحث.

وبالتالي يظهر الحساب المتصل بالبريد الإلكتروني.

كذلك يجب النقر على “إرسال الرمز بالبريد الإلكتروني”، ثم النقر على متابعة.

وهنا يتم ارسال الرمز على البريد الإلكتروني، وعندما يتم النقر عليه يتم توجيه المستخدم إلى صفحة الفيسبوك التي تطلب إدراج كلمة سر جديدة.

طريقة استرجاع حساب فيسبوك عند نسيان كلمة السر له

تعتبر تلك الطريقة كذلك من الطرق السهلة في استرداد حساب فيسبوك، حيث يمكن عمل نفس الخطوات سالفة الذكر، ومن ثم، يتم إرسال رمز تحقق أو رابط تفعيل على البريد الإلكتروني