“حدثها دلوقتي حالاً” طريقة تحديث ببجي نيوستيت الإصدار الأخير 2022 بالخطوات pubg newstate

بعد انتشار لعبة ببجي بشكل واسع وكبير بدأ مطورو الألعاب في تحديثها بعدة إصدارات أخرى، وظهورها بشكل جديد مع تغيير الاسم إلى شيء آخر، وهذا ما حدث مع Pubg New State ، فهي تعتبر امتداد للعبة الأصلية مع تغيير وإضافة بعض التعديلات، والآن دعونا نتعرف على تحديث ببجي نيوستيت الجديدة.

طريقة تحديث ببجي نيوستيت

جاءت ببجي نيوستيت لتكون الإمتداد الخاص باللعبة الأصلية، فهي تحتوي على جميع المكونات بإضافة إعدادات جديدة وأيضًا بعض من الوضعيات الهامة، كل ذلك ساهم في ظهور نسخة كاملة لا تختلف كثيرًا، ولكنك ستلاحظ شيء هام وهو ظهورها بعام 2051 أي بالمستقبل من الآن، مع استخدام كل شيء جديد من الطائرات والأسلحة المتطورة.

ستواجه عدة فرق أي ما يصل إلى 100 لاعب، ولكن فريق واحد كما اعتدنا يرغب في الفوز وذلك باستخدام الموارد المتطورة عليك معرفة كيفية استخدامها، كما أن بشكل تدريجي سيتم تقليص المساحة بالمنطقة الزرقاء حتى تنتهي اللعبة، فهي تستمر لمدة نصف ساعة كحد أقصى، يمكنك أن تقوم باللعب بشكل فردي أو جماعي مع فريقك.

مميزات لعبة ببجي نيوستيت

ستجد أنها مميزة كثيرًا وتحتوي على العديد من الخصائص الجديدة، عليك التعرف عليها قبل البدء في عملية التحميل والاستمتاع بها: