كيفية توثيق حساب تويتر بالعلامة الزرقاء Twitter ومتطلبات توثيق الحسابات

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عمر شويل - جدة هل تبحث عن كيفية توثيق حساب تويتر بالعلامة الزرقاء وشروط التوثيق؛ إذًا قد أصبت في اختيار ما تقرأ، وسوف نستعرض في هذا المقال طريقة التوثيق بالخطوات للحصول على العلامة الزرقاء، حيث يتيح تويتر لأي مستخدم تقديم طلب توثيق لحسابه بالعلامة الزرقاء، والتي تشير إلى كون الحساب موثق، وهذا يعني أن هذا المستخدم حقيقي، وذلك هو الحساب الرسمي له، كذلك تقدم شركة تويتر ميزة توثيق حساب تويتر بالعلامة الزرقاء لتسهيل معرفة الحسابات الأصلية للشخصيات العامة والمؤسسات.. الخ؛ وذلك لتجنب نشر محتوى مفبرك على حسابات منتحلة صفة شخصيات عامة.

شروط توثيق حساب تويتر

فيما يلي نقوم بعرض قائمة بالشروط المحددة لتوثيق حساب تويتر بالعلامة الزرقاء:

أن يتطابق اسم المستخدم على تويتر مع الاسم الحقيقي للشخص أو النشاط.

كذلك التحقق من رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني.

بالإضافة إلى وجود سيرة ذاتية مفصلة للحساب.

وكذلك صورة الملف الشخصي يجب أن تكون حقيقية للمستخدم أو للعلامة التجارية.

أيضًا وجود صورة غلاف للمستخدم أو علامته التجارية.

وكذاك تاريخ الميلاد للحسابات الشخصية.

إلى جانب رابط لموقع في الحساب للعلامة التجارية.

ثم تعيين التغريدات في إعدادات الخصوصية على تويتر بحيث تكون عامة.

كذلك إضافة وصف عن مجالك، ولماذا على تويتر توثيق الحساب.

وأيضًا صورة من الهوية.

وبمجرد الانتهاء من تحديث الملف الشخصي لحساب تويتر، واستيفاء كافة الشروط؛ يتم التوجه إلى رابط التوثيق مع تعبئة النموذج.

كيفية توثيق حساب تويتر بالعلامة الزرقاء

منذ شروع تويتر في توثيق حسابات تويتر في 2009 حتى الآن، قام تويتر بتوثيق حوالي 187 ألف حساب على المنصة، والتي لديها 310 مليون مستخدم، ويمكن توثيق حساب تويتر بالعلامة الزرقاء عن طريق تقديم طلب توثيق الحساب من خلال مركز مساعدة تويتر للتعرف على متطلبات توثيق حساب تويتر والحصول على العلامة الزرقاء المميزة.

كما قد قام تويتر بنشر تعليمات تتضمن الشروط المفروضة على الحسابات لتوثيقها، وذلك دون النظر لأنواع هذه الحسابات، حيث يتحقق تويتر من توافر الشروط المطلوبة في الحساب بعد تقديم الطلب، وأخيرًا، يقوم تويتر بإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني لتوضيح موقفها من الموافقة على طلب التوثيق؛ فإذا تم الرفض يمكن إعادة المحاولة مرة أخرى بعد مرور 30 يومًا على تلقي الرسالة الإلكترونية.

مزايا توثيق حساب تويتر