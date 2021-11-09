لعبة GTA V للاندرويد والايفون لعبة Grand Theft Auto: Vice city قم بتثبيتها في دقائق

لعبة GTA V للاندرويد ، أشهر سلسة علي الإطلاق في عالم الألعاب الإلكترونية منذ عام 2003. والتي ظهرت أول مرة في هذا العام. وظلت بشهرتها وتحديثها إلي يومنا هذا. وكان أولى إصدارتها لعبة Grand Theft Auto: Vice city الذي يعتبر الأشهر بين إصدارات لعبة Grand Theft Auto منذ نشآتها. وبعد ذلك قامت شركة روك ستار بإصدار فايس سيتي الإصدار الأصلي وفيما بعد قامت بتحديثها لفايس سيتي 2. كما أصدرت شركة ROCK STAR GAMES عدة إصدارات أخرى مثل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas كما أصدرت أيضا لعبة GTA: Liberty City Stories بشكل حديث. كل هذه الإصدارات للكمبيوتر. وفي السنوات الأخيرة وبالتعاون مع أنظمة أندرويد. أصدر شركة روك ستار لعبة GTA V للاندرويد والتي يمكنك الآن بكل سهولة تثبيت اللعبة وتثبيت الإصدار التي تقم باختياره. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لك كيفية التثبيت الصحيحة للعبة GTA V APK علي الجوالات الاندرويد والايفون. كما سنستعرض المتطلبات التي يمكنها تشغيل اللعبة بسهولة فتابعوا معي من خلال السطور القليلة القادمة.

لعبة GTA V للاندرويد والايفون إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city

تعتبر لعبة GTA V فايس سيتي الأشهر والأقدم في عالم لعبة Grand Theft Auto. والذي يفضله الكثير وذلك نظرا لشهرتها الواسعة. كما أنها تعمل علي معظم الأجهزة الإلكترونية. وبالرغم من أن إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas أفضل بكثير. من حيث التصميم الخرافي العالي الجودة وشكل الأشخاص. كما يمكنك باختيار فرد واحد من الثلاثة أشخاص سيئين السمعة واللعب به. والدخول في عالم الجريمة والسرقة والتي تستمر بمطاردات مع الشرطة. أما بالنسبة للإصدار الأخر والجديد وهو GTA: Liberty City Stories والذي يشبه كثيرا إصدار لعبة GTA V للاندرويد والايفون فايس سيتي. لا يفضلون مستخدمي اللعبة بلعب هذا الإصدار نظرا أنه ليس به جديد مثل الإصدارات السابقة. ولتثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city علي الاندرويد والايفون يجب إتباع التالي.

يجب أولا الاتصال بالأنترنت والولوج إلي تطبيق جوجل بلاي في أنظمة أندرويد. وإذا جوالك يعمل بنظام IOS يجب الدخول علي آبل ستور.

ثم النقر علي مربع البحث ونقوم بالبحث عن لعبة GTA V .

. سوف تظهر جميع إصدارات اللعبة علي جوجل بلاي أو آبل ستور.

قم بالنقر علي إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city أو إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas . أختر ما تريد.

أو إصدار . أختر ما تريد. الآن ستفتح الصفحة الرئيسية للعبة علي منصة آبل ستور وجوجل بلاي. يجب النقر الآن علي سعر اللعبة والمقدر ب 23 ريالا سعوديا علي آبل ستور وجوجل بلاي.

أدفع الآن بالفيزا أو الماستر كارد أو أي من الطرق المتاحة أمامك.

والآن سوف يظهر رز التثبيت أمامك قم بالضغط عليه وسوف تثبت اللعبة بنجاح علي جوالك الايفون أو الاندرويد.

متطلبات لعبة GTA V للاندرويد علي الجوالات

هذا الإصدار من لعبة GTA V APK لا يتطلب الكثير من المتطلبات لان التصميم غير فائق الجودة مثل الإصدارات الأحدث مثل إصدار سان أندرياس الأقوى في التصميم والجودة العالية. ويجب قبل تثبيت اللعبة ودفع السعر الرسمي يجب التأكد من الجوال أولا. ويجب توافر هذه المتطلبات التالية لتشغيلها بنجاح.

تتطلب لعبة Grand Theft Auto: Vice city وجود مساحة داخلية في الجوال المحمول لا تقل عن 3 جيجا بايت ويفضل انها تكون 5 جيجا.

وجود مساحة داخلية في الجوال المحمول لا تقل عن 3 جيجا بايت ويفضل انها تكون 5 جيجا. كما تعمل اللعبة علي ذاكرة عشوائية في الفئة المتوسطة من الجوالات علي 4 جيجا.

لا تتطلب اللعبة جوال بسعر باهظ لتشغيلها حيث يمكنك تشغيل هذا الإصدار علي معالج من الفئة المتوسطة.

ولا تتطلب أيضا معالج رسومي قوي بل معالج رسومي متوسط يفي بالغرض لتشغيل لعبة GTA V للاندرويد .

. كما تعملي اللعبة علي نظام اندرويد 10.

متطلبات تشغيل لعبة Grand Theft Auto: Vice city علي الآيفون

يمكن تثبيت اللعبة علي مساحة داخلية في جوالك الايفون في 3 جيجا بايت.

كما تتطلب لعبة Grand Theft Auto للايفون ذاكرة عشوائية 2 جيجا ونظرا لقوة رامات الايفون لأنها أقوى من أندرويد.

للايفون ذاكرة عشوائية 2 جيجا ونظرا لقوة رامات الايفون لأنها أقوى من أندرويد. معالج آبل المعروف قادر علي تشغيل اللعبة بسلاسة فلا تقلق من ذلك.

كما أيضا تعمل لعبة GTA V علي نظام IOS 10.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لكم اليوم خطوات تثبيت لعبة GTA V للاندرويد والايفون. تحديدا إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city. كما أستعرضنا متطلبات GTA V APK علي الاندرويد والايفون. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.