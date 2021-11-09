تسريبات تكشف عن أبرز مميزات هاتف Xiaomi 12: معالج فريد وتصميم رائع

أزاحت بعض التسريبات السّتار عن مميزات هاتف Xiaomi 12 الذي من المقرر أن تطلقه شركة شاومي الصينية رسميًّا خلال أيام، وسيأتي بإمكانات مذهلة تجعله ينافس بقوة أفضل الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، والتي أطلقتها الشركات العاملة في سوق الاتصالات حول العالم، خصوصًا أن مواصفات هذا الهاتف تتعلق بالبطارية والكاميرا، والأهم من ذلك المعالج الفريد من نوعه.

وتعد شاومي إحدة شركات الإلكترونيات الصينيَّة مُتَعَدّدَة الجنسيّات، وقد تأسست في أبريل من عام 2010 ومقرها في العصمة بكين، وتستثمر في مَجَالِ صناعة أَجهِزَة الهواتِف الذَكِيّة وتطبيقاتها والأَجهِزَة اللوحية والحواسب الآلية والأَجهِزَة المنزليَّة وغيرها من المُنتجات الأُخرى، وهي تعد الشَّرِكَة الرابعة عالميًّا في مجال الهواتف المحمولة بَعدَ أبل وسامسونج وهواوي.

أبرز مميزات هاتف Xiaomi 12

ووفقًا للموقع الإلكتروني GSMArena ننشر أبرز مميزات هاتف Xiaomi 12 خدمة لمحبي هذه النوعية من الهواتف، وذلك على النحو التالي:

يعمل الهاتف الجديد من شاومي بأحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية وهو معالج Snapdragon 898، الذي يُقدم أداءً سريعًا وقويًّا، ويوفر طاقة البطارية.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11.

يأتي بنوتش صغير مع حواف نحيفة في الجوانب وأعلى الهاتف، وأكثر سُمكًا عند نهايته.

مصنوع بتصميم رائع متناسق من كل الجوانب.

ويأتي الهاتف مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وطبقة حماية.

كما يتمتع هذا الهاتف بمقاومة للمياه والغبار.

مواصفات بطارية هاتف شاومي 12

أما بالنسبة لمواصفات بطارية هاتف شاوي 12 المقرر انطلاقه خلال الأيام المقبلة، فهي على النحو التالي:

تأتي البطارية بسعة 4500 ملي أمبير.

وتدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 واتا.

كما تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 واتا.

وبالنسبة لذاكرة الوصول العشوائي فهي تصل إلى 12 جيجا بايت.

أما ذاكرة التخزين الداخلية، فهي 512 جيجا بايت.

مواصفات كاميرات شاومي 12

ومن المقرر أن يتميز الهاتف الجديد من شركة شاومي الصينية بكاميرات جودتها عالية في دقة التصوير، وذلك على النحو التالي::