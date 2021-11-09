نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات بنصف الثمن على الأجهزة الكهربائية والجوالات ضمن عروض إكسترا الكبرى 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات بنصف الثمن على الأجهزة الكهربائية والجوالات ضمن عروض إكسترا الكبرى إغتنم الفرصة الأن !، من المعروف أن شهر نوفمبر هو شهر التخفيضات لذا فإن كل صرح تجاري بالمملكة العربية السعودية يقدم عروض مختلفة، واليوم نقدم لكم عروض اكسترا الكبرى المميزة والتي تتفوق في التخفيضات على الجميع دائماً في عروض الأجهزة الكهربائية والجوالات، تخفيضات بنصف الثمن على الأجهزة الكهربائية والجوالات ضمن عروض إكسترا الكبرى إغتنم الفرصة الأن !

تخفيضات بنصف الثمن على الأجهزة الكهربائية

تخفيضات مذهلة على الأجهزة الكهربائية حيث ستوفر تخفيض 33.43% على مكنسة HOOVER ذو 1700 وات لتصبح بسعر 239 ريال فقط ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 12 ريال فقط، وتتوفر مكنسة CLASS PRO مع خصم 49.86% حيث تتوفر بسعر 175 ريال فقط بدلاً من 349 ريال ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري تسع ريالات فقط، وتتوفر مكنسة HITACHI مع تخفيض 29%، ستتوفر بسعر 509 ريال بدلاً من 789 ريال ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 25 ريال، كما تتضمن تخفيضات إكسترا الكبرى غسالات الأطباق حيث يتوفر نوع CLASS PRO مع خصم 31.55% ،بسعر 499 ريال بدلاً من 729 ريال ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 24 ريال فقط.

تخفيضات اكسترا الكبرى على الأجهزة

تتضمن العروض تخفيضات على المقلاة الكهربائية بدون زيت من النوع MOULINEX مع خصم 48.62%، بسعر 205 ريال بدلاً من 399 ريال ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 10 ريالات فقط، وتتوفر مقلاة PHILIPS كذلك مع خصم 46.98%، لتصبح بسعر 869 ريال بدلاً من 1.639 ريال ويمكنك التخفيض ودفع مبلغ شهري 42 ريال، وتضمن عروض اكسترا الكبرى مًحضر الطعام KENWOOD مع خصم 35.8%، ليصبح بسعر 269 ريال بدلاً من 419 ريال ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 13 ريال فقط.

تخفيضات اكسترا علي الجوالات

يتوفر جوال HONOR 50 مع 128 جيجا بايت و 6GB بسعر 1499 ريال بدلاً من 2199 ريال توفير يتجاوز 700 ريال تخفيض 32%، ويتوفر جوال OPPO A94 مع تقنية 4G و 128 جيجا بايت، بسعر 999 ريال فقط بدلاً من 1199 ريال مع توفير 200 ريال، ويتوفر جوال OPPO A 15 مع تقنية 4G و 32 جيجا بايت باللون الأزرق بسعر 499 ريال فقط بدلاً من 749 ريال تخفيض 34%، ويمكنك تقسيط الجوال ودفع مبلغ شهري 24 ريال فقط، وتتضمن عروض اكسترا الكبرى جوال OPPO A54 و 64 جيجا بايت باللون الأزرق بسعر 599 ريال بدلاً من 669 ريال.