نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العب الآن.. طريقة تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 5 GAT بدون فيزا علي أجهزة الأندرويد والايفون والكمبيوتر في المقال التالي
طريقة تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 5 GAT بدون فيزا، اللعبة الأشهر في عالم المطاردات الافتراضي وهي جراند ثفت أوتو 5 قد حازت وبالفعل على الإعجاب الكبير من قبل الكثير من مستخدمي الألعاب الإلكترونية، ووصلت شهرتها للمستوى البلغ من العالمية أقصاه حيث انتشر استعمالها من قبل العديد من المستخدمين بأنحاء العالم نظرًا لكونها تعتبر أهم ألعاب المغامرات، كما أنها تعد تطويرًا للعبة الإلكترونية السابقة جاتا والتي كانت في السنوات الأخيرة الماضية تعد الخيار الأول لمستخدمي ألعاب الفيديو، وفيما يلي توضيح للمزيد عن اللعبة الأشهر والأكثر شيوعًا جراند ثفت أوتو 5.
طريقة تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 5 GAT
- واحدة من بين أفضل الألعاب الأكشن من نوعها المفتوح بعالم افتراضي لا مثيل له يدخلك في عالم من الخيال المفعم بروح المغامرة والإثارة المستمرة.
- ممارستك لتلك اللعبة تجعلك تدخل عالم المطاردات المتشابك مع أحداث من الخيال المحاكي لبعض الأحداث التي قد تحاكي الواقع، حيث أن معظم الشوارع التي تتواجد باللعبة محاكية تمامًا للشوارع المتواجدة ببعض الولايات المتواجدة بأمريكا.
- وجراند أوتو 5 قد تم إعداد أفضل التطويرات والتحديثات لها ولنسختها الأصلية، وهذا لتكون مواكبة للتطور الحادث بأنظمة الهواتف الذكية.
- والقصة تنحصر في مطاردات دائمة من الشرطة لبطل اللعبة والذي يقوم بعمليات سرقة متعددة للكثير من المركبات التي تتوفر باللعبة.
- وقد حققت اللعبة النجاح من الناحية التجارية، حيث قامت بالتحطيم للرقم القياسي بنسبة العائد والذي قد عاد على الشركة المنتجة.
- وقد بلغ ثمانمئة مليون دولار، وهذا فقط خلال أربعة وعشرين ساعة بعد طرح إصدارها الأول، ونسبة المبيعات للنسخة الأولى قد بلغت ما يعدل مائة خمسة وثلاثين مليون نسخة.
خطوات تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 5 GAT بدون فيزا علي أجهزة الكمبيوتر
- التشغيل للعبة على الحاسب الآلي يكون باستخدام الشبكة العنكبوتية.
- يتم استعمال أحد المتصفحات الإلكترونية مثل جوجل كروم، أو أوبرا، أو فاير فوكس.
- يبدأ اللاعب في البحث عن أيقونة اللعبة Grand theft auto 5 بالتدوين لاسمها.
- النقر على مربع البحث.
- تظهر اللعبة على الشاشة.
- يتم شراء اللعبة من موقعها الرسمي.
- نقر مربع التحميل أو زر الداون لود.
- اللعبة يتم تشغيلها ثم تثبيتها على الكمبيوتر بعد اختيار مكان تخزين ملف اللعبة.
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