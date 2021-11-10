Infinix تتألق من جديد بأحد أفضل هواتف أندرويد

كشفت Infinix مؤخرا عن هاتفها الأحدث Zero X Pro الذي صنف من بين أفضل هواتف أندرويد التي طرحت هذا العام.
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (164.1/75.7/7.8) ملم، ووزنه 193 غ.
أما الشاشة فيه فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة رضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 700 شمعة/م تقريبا.
ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات XOS 7.6، ومعالج Mediatek Helio G95، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وحصل الجهاز على كاميرا أساسية من بين أفضل كاميرات الهواتف، دقتها (108+8+8) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات HDR.
وجهزت Infinix هاتفها بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا.
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