نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق HUAWEI nova 9 هواوي نوفا 9 مزايا خرافية وكاميرا عملاقة في المقال التالي

أطلقت هواوي هاتفها الجديدة HUAWEI nova 9 هواوي نوفا 9 ويمتلك الهاتف الكثير من المزايا القوية ومن بين أبرز هذه المزايا الخرافية المعالج الذي يحتويه الهاتف، حيث يحتوي على معالج سنابدراجون 778 وهو معالج جبار، هذا بالإضافة إلى الشاشة العملاقة المنحنية والتي تأتي بقياس 6.57 بوصة ويكمل تصميم الهاتف إمكانياته الجبارة، ويأتي تصميم الهاتف بشكل انسيابي خلاب من الزجاج. مواصفات HUAWEI nova 9 هواوي نوفا 9 في المملكة العربية السعودية تأتي الكاميرا الرئيسية للهاتف بدقة 50 ميجا بكسل، وتأتي بطارية الهاتف بقدرة على الصمود لـ 96 ساعة.

وفي الوقت نفسه يحتوي الهاتف على قدرة على الشحن السريع بقدرة 66 واط حيث ينهي الشحن كاملا في 54 دقيقة.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11، ويأتي الهاتف HUAWEI nova 9 هواوي نوفا 9 بذاكرة عشوائية 83333 جيجا بايت.

وفي الوقت نفسه يأتي الهاتف بنسختين للذاكرة الداخلية هما 128 جيجا بايت و 256 جيجابايت.

الهاتف يحتوي على بصمة مدمجة في الشاشة وكذلك يحتوي على بوصلة وحساس الدوران.

الكاميرات الخلفية بدقة 50+8+2+2 ميجا بكسل.

لا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي.

وفي الوقت نفسه سعة البطارية هي 4300 ميللي أمبير.

يمتلك الهاتف كاميرتين أمامتين بدقة 32+32 ميجا بكسل.

يأتي الهاتف بوصلة شحن ورأس شاحن داخل العلبة الجديدة. سعر HUAWEI nova 9 هواوي نوفا 9 في السعودية 1950 ريال سعودي، وسوف تكون هناك نسخة بسعر أعلى لاحتوائها على مساحة داخلية أكبر. موعد وصول الهاتف المملكة العربية السعودية ليس هناك موعد رسمي حتى الآن لكن التسريبات تؤكد أن موعد الإنطلاق سيكون في شهر ديسمبر 2021. نقاط ضعف هاتف هواوي نوفا 9 لا يقاوم الهاتف الماء وبالتالي هو معرض للتلف إذا سقطت المياه عليه سهوا.

ليست هناك طبقة وقاية على الشاشة لتفادي الصدمات وهي من أبرز نقاط الضعف لدى الهاتف الجديد.

وفي الوقت نفسه وزن الجهاز كبير نسبيا مما يصعب الإمساك به باليد الواحدة، 186 جرام.

البصمة ليست منفصلة وإنما تأتي مدمجة في الشاشة وهو ما يعتبره الكثيرين نقطة ضعف لأي هاتف.

لا يحتوي الهاتف الجديد على شاحن لاسلكي على الرغم من أن هناك منافسين كثيرين في نفس الفئة السعرية يمتلكون هذه الإمكانية. الوسوم عمر شويل - جدة انطلاق HUAWEI nova 9 هواوي نوفا 9 مزايا خرافية وكاميرا عملاقة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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