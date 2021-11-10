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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون 14 الجديد والتوقعات والتسريبات حوله في المقال التالي
يتسائل العديد من الأشخاص حول هاتف ايفون 14 الجديد والذي من المحتمل أن يتم إصداره العام القادم ففي الوقت الحالي تم إصدار ايفون 13 بمواصفات ومميزات عديدة ولكن تم وضع العديد من التوقعات حول الإصدار الجديد كيف سيكون وما هي مميزاته، تابعونا في هذا المقال لمعرفة أهم التسريبات والتوقعات حول هذا الهاتف.
ايفون 14 الجديد
بعد أن قامت شركة آبل المشهورة للأجهزة الحديثة وأجهزة المحمول بإصدار ايفون 13 الجديد هناك مجموعة من التسريبات والاقتراحات حول الإصدار الجديد من آيفون.
توقعات بشأن الهاتف الجديد:
النتوئات في الجهاز:
- يعتقد العديد من الأشخاص أن النتوء أو النوتش المتوفر في أجهزة آبل بشكل عام غير عملية.
- العديد من الأراء لمستخدمين آبل يعتقدون أن تلك النتوء لا تعطي شكل جيد للجهاز كما تمنع المستخدم من الاستفادة بأقصى قدر من حجم الشاشة.
- لذلك من المتوقع أن الإصدار الجديد سيكون بدون نتوء حيث سيتم إصدار الهاتف الجديد في سبتمبر العام القادم بدون أي نوتش.
- ها سيجعل الشاشة أكبر وأوسع للمستخدم كما سيظبح الشكل أفضل.
- تشير بعض التسريبات أيضاً أن الشركة ستقوم بالتخلص من النوتش في الأنواع الحديثة فقط مثل ايفون 14 برو وبرو ماكس أما النوع العادي ايفون 14 فسيظل كما هو بنوتش.
كاميرا الهاتف:
- من المتوقع أنه سيتم إضافة العديد من المميزات على كاميرا الإصدار الجديد.
- ستتميز الكاميرا الأمامية بتحسين خاصية التركيز التلقائي.
- أما الكاميرا الخلفية لجهاز آيفون 14 برو فمن المحتمل أن تكون بدقة عالية قد تعادل 48 ميجا بيكسل مما يجعلها الأفضل بين الإصدارات السابقة.
- أشارات التسريبات أيضاً أنه سيتم إزالة النتوء الموجود على الكاميرا ولن تكون محددة كباقي الأنواع.
- من أجل هذا من المحتمل أن يكون الجهاز أكثر سماكة قليلاً.
التغيرات الموجودة في ايفون 14 الجديد:
- من المتوقع ان يتم استبدال خاصية استشعار البصمة او اللمس ببصمة الموجه.
- يستم إدراج مستشعر الوجه تحت الشاشة.
- المحتمل أن يكون الهاتف لا سيلكي بالكامل فلن يحتوي على أي منافذ.
- سيعتمد الجهاز في الشحن على تقنيات MagSafe.
- هناك احتمال ألا يتم إصدار أحجام الميني من آيفون مرة أخرى وسيكون الأجهزة بأحجام أكبر.
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