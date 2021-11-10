إليكم مواصفات سيارة تيوتا افالون 2022 تعتبر سيارة تيوتا افالون من أحدث السيارات التي قامت بتصنيعها شركة تيوتا، وهي إحدى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات، والتي من المتوقع طرحها في الأسواق نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، على أن تطرح السيارة بفئتين مختلفين وبأسعار مختلفة لكل فئة، وتعتبر سيارات تيوتا من السيارات المفضلة لدى العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن الأناقة والتميز، حيث تتمتع بالعديد من المواصفات والمميزات التي سنتعرف عليها سويا.

مواصفات سيارة تيوتا افالون

قامت شركة تيوتا بعمل العديد من التطورات والتحديثات على الإصدارات القديمة من سيارة تيوتا، والتي ظهرت في سيارة تيوتا فالون، حيث تتمتع بالآتي:

محرك 6 سلندر سعته 3.5 لتر، وقوة 297 حصان، بينما يبلغ أعلى حد لعزم الدوران 362 نيوتن متر.

تعتمد قيادة السيارة على نظام الدفع الأمامي للعجلات، كما أن محرك السيارة متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

تبلغ سعة خزان الوقود في السيارة 46 لتر، و تستهلك السيارة 0.9 لتر لكل 100 كيلو متر.

السيارة مزودة بنظام الفرامل المانعة للإنزلاق abs، بالإضافة إلى نظام متقدم من الأكياس الهوائية aabs.

تحتوي السيارة على شاشة أندرويد تعمل باللمس.

يبلغ سعة صندوق السيارة 456 لتر.

المقاعد مصنعة من أجود أنواع الجلود، بينما صنعت الأسطح من الألومنيوم والخشب والبلاستيك.

سعر تيوتا افالون في الأسواق

يرغب الكثير من محبي سيارات تيوتا في معرفة أسعار تيوتا فالون، حيث لم تعلن الشركة بعد عن سعر السيارة، ولكن هناك بعض الترسيبات التي أفادت أن سعر السيارة سيبلغ 31 ألف دولار أمريكي، ولكن يبلغ سعرها في المملكة العربية السعودية 145 ألف ريال سعودي، أما سعرها في قطر فيبلغ 160 ألف ريال قطري.