نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض يتجاوز %45 على جوالات سامسونج هواوي و أوبو ضمن عروض اكسترا الكبرى بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض يتجاوز %45 على جوالات سامسونج هواوي و أوبو ضمن عروض اكسترا الكبرى بالسعودية، إذا كنت تبحث عن الوقت المناسب لشراء جوال ذو تقنيات ومواصفات رائعة، فإن الوقت المناسب قد حان الأن حيث يوفر اكسترا الكبرى بالمملكة العربية السعودية مجموعة هائلة من العروض على الجوالات، والتي تشمل جوالات سامسونج، هواوي و أوبو تخفيضات تتجاوز 45% لذا سارع و اغتنم الفرصة الأن، تخفيض يتجاوز %45 على جوالات سامسونج هواوي و أوبو ضمن عروض اكسترا الكبرى بالسعودية.

تخفيض يتجاوز %45 على جوالات سامسونج

يتوفر جوال سامسونج جالاكسي A20FE الجيل الخامس 5G باللون الأزرق و 128 جيجا بايت، بسعر 1899 ريال بدلاً من 2999 ريال، توفير 1100 ريال تخفيض 36.68%، ويتوفر جوال سامسونج جالاكسي S21 ULTRA الجيل الخامس 5G و 256 جيجا بايت، بسعر 4299 ريال بدلاً من 5399 ريال تخفيض 21%، توفير 1100 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى ويمكنك إستخدام ميزة التقسيط ودفع مبلغ شهري 206 ريال، ويتوفر جوال سامسونج جالاكسي S21 مع تقنية 5G و 256 جيجا بايت، بسعر 2799 ريال بدلاً من 3549 ريال توفير 750 ريال ما يعادل 21.13%.

عروض سامسونج و أوبو

يتوفر جوال سامسونج جالاكسي A22 مع تقنية 4G و 64 جيجا بايت، بسعر 539 ريال بدلا من 599 ريال توفير 60 ريال، يتوفر جوال سامسونج نوت 20 الجيل الخامس و 256 جيجا بايت باللون الرمادي، بسعر 2599 ريال بدلاً من 3999 ريال، توفير 1400 ريال يعادل %35 تخفيض، تتضمن تخفيضات اكسترا الكبرى على الجوالات جوال اوبو OPPO A15S مع تقنية 4G و 64 جيجا بايت باللون الأسود، بسعر 375 ريال بدلاً من 669 ريال تخفيض 44%، توفير 294 ريال ويمكنك إستخدام ميزة التقسيط ودفع مبلغ شهري 18 ريال فقط.

تخفيضات جوالات هواوي

يتوفر جوال هواوي P 40 PRO الجيل الخامس 5G و 256 جيجا بايت باللون الأسود، بسعر 2099 ريال بدلاً من 3829 ريال تخفيض 45%، توفير 1730 ريال ويمكنك إستخدام ميزة التقسيط ودفع مبلغ شهري 101 ريال، ويتوفر جوال هواوي نوفا 7I مع 128 جيجا بايت باللون الأسود، بسعر 769 ريال بدلاً من 1149 ريال، توفير 380 ريال تخفيض يتجاوز 33%، وتتوفر عروض على جوال هواوي ميت 40 PRO تقنية 5G و 256 جيجا بايت، بسعر 2589 ريال بدلاً من 4099 ريال تخفيض 37%، توفير 1510 ريال ويمكنك إستخدام ميزة التقسيط ودفع مبلغ شهري 124 ريال، ويتوفر جوال تكنو سبارك فور GC مع تقنية 4Gو 64 جيجا بايت باللون الأزرق، بسعر 300 ريال بدلاً من 659 ريال تخفيض 46%، توفير 359 ريال ويمكنك إستخدام ميزة التقسيط ودفع مبلغ شهري 15 ريال فقط، وفي النهاية هذه كانت أهم عروض الجوالات لدى اكسترا الكبرى بالمملكة تخفيضات تتجاوز 45%.