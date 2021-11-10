نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تشغيل واتساب بدون هاتف على الكمبيوتر تحديث WhtsApp الإصدار التجريبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشغيل واتساب بدون هاتف على الكمبيوتر أو أي جهاز، وذلك بعد اقتران هاتفك الذي يحمل شريحة sim على التليفون المحمول بجهازك الكمبيوتر، إذ يمكنك تشغيل برنامج الواتس اب الذي يعتبر واحد من أكثر برامج المحادثات على مستوي العالم انتشارا على الكمبيوتر الخاص بك أو اللاب توب عن طريق اتباع عدد من الخطوات السهلة التي تعمل على تمكينك من التشغيل والمتابعة الفورية بعد التحميل .

تشغيل واتساب بدون هاتف

من أجل تفعيل خدمة التشغيل لبرنامج الواتس اب بدون الهاتف المحمول عليك الالتزام بعدد من الخطوات:

فتح تطبيق WhatsApp Web على الكمبيوتر الشخصي

ثم الانتقال إلى هاتفك الذكي وفتح الواتساب.

منها اضغط على الثلاث نقاط، ثم الأجهزة المرتبطة.

تجد الإصدار التجريبي للأجهزة المتعددة المشتركة، اضغط عليه.

يطلب منك WhatsApp Web مسح الرمز المرئي مع هاتفك لاقترانه بالكمبيوتر.

بذلك تم فتح الواتس الخاص بك على الكمبيوتر ويمكنك الدخول على جهاز الكمبيوتر بعد ذلك دون أن يكون الهاتف متصل في المرات القادمة.

واتس اب بدون باركود

في حالة تشغيل واتساب بدون هاتف وعلى سطح المكتب عبر الحاسوب يمكنك العمل على مسح كود QR من خلال موقع واتساب ويب إذا كنت تفتح الواتس اب للمرة الأولي على الحاسوب، ثم قم من خلال الدخول في الإعدادات الضغط على أيقونة استعمال الواتس اب على الحاسب الألى أو الكمبيوتر وانتظر دقائق حتي يتم مسح الكود والبدء الفعلي في استعمال برنامج الواتساب .

واتس اب أون لاين بدون هاتف

هناك عدد 2 من الطرق التي تعمل على تمكين مستخدم برنامج المحادثات الواتساب من استعمال وتشغيل البرنامج من الكمبيوتر

الطريقة الأولي تشمل تحميل الواتس اب بدون اللجوء إلى رقم هاتف

الطريقة الثانية تكون عن طريق استخدام رقم هاتف مرة واحدة من أجل استقبال رقم التأكيد قبل التشغيل على الحاسوب

واتس اب للكمبيوتر برقم التليفون

تشغيل واتساب بدون هاتف عن طريق رقم التليفون يحتاج إلى اتباع الآتي

الدخول في موقع whatswep

كتابة رقم الهاتف الذي تريد التواصل عليه عبر الكمبيوتر

سوف يقوم الموقع بإرسال رسالة تأكيد على الرقم الذي تم كتابته

عليك الآن ادخال رقم التأكيد وإنشاء حسابك على الحاسوب عن طريق كتابة اسم المستخدم والرقم السري

استمتع بخصائص استعمال الواتس اب على الكمبيوتر سواء الشخصي أو المحمول أو اللاب توب في عدد من الخطوات الإلكترونية الميسرة .