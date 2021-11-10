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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة GTA V الأصلية الإصدار الأخير وما هي متطلبات تشغيل لعبة GTA V في المقال التالي
عمر شويل - جدة تثبيت لعبة GTA V الأصلية الإصدار الأخير تلك اللعبة التي تحتل شهرة واسعة علي مستوي العالم . وأيضاً داخل الدول العربية بشكل خاص . كذلك نسخة GTA V ضمن إصدارات عديدة من الشركة المنتجة لها . ومن ضمن تلك النسخ المصدرة نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . كذلك بجانب نسخة لعبة جراند ثفت أوتو 5 ونسخة جراند ثفت أوتو فايس سيتي . وهناك العديد من الإصدارات المختلفة من تلك اللعبة . كما من المتعارف عليه بأن أول إصدار لهذا اللعبة كان خاص بالكمبيوتر . كذلك كان يعمل أول إصدار بنظام WINDOWS . وبعد ذلك حرصت الشركة المنتجة علي إصدار اللعبة لأجهزة الهواتف أند رويد . كذلك تمتعت النسخة المصدرة للهواتف بشهرة كبيرة علي مستوي العالم . واليوم من خلال المقال سنتعرف علي تفاصيل تثبيت لعبة GTA V الأصلية . وأيضاً تشغيل اللعبة بأقل المتطلبات الخاصة بها .
تثبيت لعبة GTA V الأصلية لهواتف أندر رويد
من خلال المتاجر المعتمدة لهواتف أند رويد سواء جوجل بلاي أو أبل ستور . يتم توفير نسخ لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد . لذلك لكي ما يتم التمتع بتثبيت جراند ثفت أوتو . يجب شراء النسخة الأصلية من المتاجر المعتمدة . كذلك يجب أن لا يتم تثبيت اللعبة من أي مواقع أخري غير آمنه . ولكي ما يمت تثبيت GTA V APK يجب اتباع الخطوات التالية :-
- في بداية الأمر يجب فتح حساب خاص باللاعب علي متجر جوجل بلاي أو أبل ستور .
- كذلك من خلال المربع الخاص بالبحث في المتجر يتم الضغط عليه .
- يتم تسجيل اسم النسخة المرغوبة بالمربع وليكن Grand Theft Auto: San Andreas أو نسخة . Grand Theft Auto: Vice city .
- كما يجب الضغط علي السعر الخاص باللعبة حيث أن كل إصدار له سعره الخاص من لعبة جراند ثفت أوتو .
- كذلك يجب اختيار الطريقة الخاصة بالدفع لشراء النسخة التي تم تحديدها وفقاً للدولة التي يعيش بها اللاعب .
- بعد ذلك يتم الضغط علي أيقونة تثبيت قراند 5 والتي يجب أن تكون متوافقة مع جهاز الهاتف .
- كما يمكنك فتح اللعبة من خلال البريد الإلكتروني الخاص بك في جوجل ويمكن ربط اللعبة بحساب FACEBOOK .
- تلك كانت الخطوات الخاصة في تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو علي أجهزة هواتف أند رويد .
- يتم اتباع تلك الخطوات مع هواتف أيفون ولكن من خلال متجر APPLE STORE .
المتطلبات الخاصة باللعبة لهواتف أند رويد وهواتف أيفون
هناك متطلبات خاصة باللعبة لأجهزة الكمبيوتر التي تختلف عن هواتف أند رويد . حيث أن متطلبات أجهزة الكمبيوتر تتخطي مساحة 40 GB . وذلك يرجع لتصميم اللعبة بجودة عالية . كذلك يختلف الأمر مع هواتف أند رويد حيث GTA V APK مع الهواتف تم تصميمها لتتواءم معها . لذلك قامت الشركة بإصدار نسخة تتوافق مع هواتف أند رويد . والتي يجب أن يتأكد اللاعب من هاتفه بأن ذلك الإصدار يتوافق معه . تلك المتطلبات نتعرف عليها كالآتي :-
- يجب توافر مساحة للعبة Grand Theft Auto: San Andreas تتخطي 3GB .
- كذلك يجب أن يكون معالج الهاتف ثماني النواة بجانب أن يكون سناب دراجون 865 وذلك ليكون أداء اللعبة أفضل .
- يجب توفر معالج رسومي بالهاتف لتشغيل لعبة GTA V بدقة عالية وجيدة .
- كما يجب أن تكون الذاكرة العشوائية للهاتف بمساحة 4GB كحد أدني . ويفضل أن تكون 6GB لتشغيل لعبة جراند يفت أوتو بشكل جيد دون أي مشاكل .
- كذلك من الشروط الهامة لتثبيت اللعبة يجب أن يكون النظام الخاص بالتشغيل للهاتف أند رويد 11.0.1 .
- بالنسبة لهواتف أيفون يجب أن يكون نظام التشغيل إصدار IOS 14 والذاكرة الداخلية 4GB .
Grand Theft Auto: Vice city ومتطلباتها الخاصة بالهواتف أند رويد و أيفون
لكي ما يتم تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد وأيضاً أيفون . ذلك لإصدار نسخة فايس سيتي المدفوع علي المتاجر ويعتبر الإصدار الأصغر من نسخ لعبة GTA V سان اندرياس . ونتعرف علي متطلباتها كالتالي :-
- شرط من الشروط الهامة بتوفير مساحة علي الهاتف لا تقل عن 2GB .
- كذلك المعالج للهاتف يجب أن يكون رباعي النواة كمثال سناب دراجون 720G . بجانب معالج رسومي متوسط .
- كما يجب توفر ذاكرة عشوائية بالهاتف لا تقل عن 4GB ليتم لعب جراند ثفت أوتو بشكل سريع .
- كذلك يجب توفر إصدار نظام أندر رويد نسخة 9.0.1 .
تثبيت لعبة GTA V الأصلية يتم من خلال المتاجر المعتمدة لهواتف أند رويد . ذلك عبر متجر جوجل بلاي أو متجر أبل ستور ذلك من خلال الخطوات المتبعة التي أشرنا لها . كذلك يجب توافر المتطلبات الخاصة بلعبة جراند يفت أوتو علي الهواتف المختلفة . والتي تم توضيحها في سطور المقال .
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