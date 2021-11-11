نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العب الآن .. طريقة تشغيل لعبة جراند ثفت اوتو Grand theft auto IV بدون فيزا على أجهزة الأندرويد في دقائق معدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة جراند ثفت اوتو 5 اللعبة الإلكترونية الشهيرة جراند ثفت أوتو 5 تعتبر من أهم الألعاب والتي توفر للاعب قدر كبير من المغامرة والمطاردة طوال اللعب بهذه اللعبة الإلكترونية والتي تتسم بالكثير من الخصائص المميزة من حيث الدقة في عرض مقاطع الفيديو وكذلك يعد استخدامها بعطي اللاعب حالة من الإثارة الدائمة والتشويق كما أنها تطوير للعبة الإلكترونية جاتا، ومن خلال الآتي من مجمل فقراتنا القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات حول التحميل للعبة، وكيفية استخدامها على مختلف الأجهزة.

تحميل اللعبة على الحاسب الآلي:

يعد استخدام الحاسب الآلي من أبرز ما يمكن استعماله من أجهزة إلكترونية تيسر من عرض اللعبة ومقاطع الفيديو والتصميمات الجرافيكية المتطورة والتي تظهر بمختلف أحداث اللعبة، ومن خلال الآتي نتعرف على طريقة التنزيل بالكمبيوتر الشخصي للمستخدم.

التحميل يبدأ باستعمال الإنترنت الموصل بالكمبيوتر، ومن خلال استعماله يتم التوصل للموقع الإلكتروني المخصص لشركة إنتاج اللعبة، وبعد أن يتم التوصل للموقع نقوم بالتحميل للعبة من خلال النقر الفوري والمباشر على اللينك الخاص بالتحميل للعبة، وستكون اللعبة متاحة على الحاسب الآلي، ومن الممكن تشغيلها.

تحميل اللعبة على الأندرويد:

تحميل تلك اللعبة على الأندرويد يكون من خلال الاستعمال للمتجر الذي يتيح التطبيقات المختلفة والألعاب وهو بلاي، حيث أنه من خلال الضغط الفوري على أيقونته يتم الفتح للعبة، والبدء الفوري باللعب على الهاتف الأندرويد.

تحميل اللعبة على الأيفون

من الممكن أن يتم التحميل للعبة على الأيفون من خلال أن يقوم اللاعب باستخدام المتجر المتوفر لديه والذي يوفر له مختلف الألعاب ومنها الجراند اوتو، والتحميل يكون على الفور بعد البحث عن اللعبة في المتجر، وستظهر أيقونتها، ومن ثم ينقر اللاعب على الكلمة تنزيل.

متطلبات تشغيل اللعبة جراند أوتو على الحاسوب

لعبة سارق السيارات تعتبر أشهر الألعاب وهي التطوير للعبة جاتا وتعرف بلعبة سارق سيارات، وفيما يتعلق بالإمكانيات للتشغيل فهي تكون من خلال توفير المساحة التخزينية الكافية وتكون المساحة حوالي أربعة جيجا بايت، كما أن مختلف المتطلبات والتي منها عدد الرامات لا بد وأن تكفي لتشغيل اللعبة وتكون حوالي 4 رام، مع معالج نوع أنتيل.