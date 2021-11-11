نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الألعاب الجديدة” منصة روبليكس وأفضل الألعاب الجديدة عليها لعام 2022 Roblex Game في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من الألعاب التي ظهرت مؤخرًا وانتشرت من ألعاب ببجي وفورتنايت، ولكن تتواجد الألعاب المميزة الأخرى ولم تأخذ حقها بالانتشار بين اللاعبين برغم العديد من المميزات التي تتمتع بها مثل المتواجدة على منصة روبليكس، ولكن بالنسبة للأطفال فإنها حققت جزء من الشعبية ليست صغيرة على الإطلاق، إذا كانت المرة الأولى لمعرفتها يمكن قراءة موضوعنا.

منصة روبليكس 2022 Roblex Game

يمكن تعريف روبليكس على أنه ليس مجرد لعبة بل أنه مجموعة من الألعاب الكثيرة يمكن تحميلها من خلال جوجل بلاي والبدء باختيار ما ترغب به من بينهم، فهي بمثابة اليوتيوب الخاص باللاعبين أو المنصة التي تحتوي على الملايين من الألعاب المختلفة، ولكنها ليست الألعاب المشهورة بل ما يقوم بصناعتها المبرمجون العرب.

منذ الإنطلاقة الأولى لروبليكس عام 2006 وهي تعمل على تقديم الألعاب وكذلك العروض المختلفة والأفلام، ولم تبخل يوم عن مستخدميها بل تزداد بكل يوم عن الذي يسبقه، كما يمكنك إضافة بعض الأصدقاء للعب معهم وأيضًا الدردشة، وما يجعلها مفضلة لدى الكثيرين أنها ممتعة باللعب وأيضًا صناعة الألعاب بكل سهولة.

مميزات منصة روبليكس

تعتبر المنصة لمن لا يعرفها واحدة من أهم المنصات التي يجتمع بها مبرمجو الألعاب لوضع ألعابهم، حيث تجد ما يصل إلى 100 مليون من اللاعبين بمختلف فئاتهم، دون ذلك المشتركون بها أيضًا، كما تحتوي على العديد من المميزات وهي:

تعتبر المنصة مجانية بشكل تام، ولكن هناك بعض الألعاب التي تحتاج للشراء.

تزداد حصيلتها كل يوم.

لا تعتمد على التسويق ولكن فاعليتها في جذب اللاعبين جعلهم يدعون أصدقائهم.

يتوفر بها جميع أنواع الألعاب من الأكشن، الاستراتيجي، البسيط، الألغاز، ألعاب ذكاء وألعاب بنات.

كما يمكن كسب الأموال عند إطلاق خدمات بداخل الألعاب ليقوم اللاعبين بشرائها.

هناك عملات خاصة بالمنصة.

أشهر الألعاب على منصة روبليكس

هناك العديد من الألعاب، وكما وضحنا أنها تزداد كل يوم لنذهب الآن حتى نتعرف على أشهر الألعاب داخل المنصة وهي: