تردد قناة SSC sports الرياضية المفتوحة الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد أستراليا

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عمر شويل - جدة تردد قناة SSC الرياضية المفتوحة الناقلة لمبارايات الدوري السعودي والمنتخب، حيث يلتقي المنتخب الوطني السعودي ضد منتخب استراليا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم قطر 2022، حيث سبق وأن حقق المنتخب السعودي الفوز في الاربع مباريات السابقة والتي جعلته في قمة المجموعة برصيد 12 نقطة ويأمل المنتخب الوطني السعودي الفوز في المباراة من أجل الاقتراب من الصعود إلي بطولة كأس العالم في قطر 2022، تقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشر من يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021.

حصلت سلسلة قنوات SSC على حقوق نقل المباريات والبطولات الآسيوية والتي أبرزها مباريات دوري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبطولة السوبر السعودي والعديد من البطولات الرياضية التي يتابعها الكثيرون من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، حيث يعد الدوري السعودي من اقوي الدوريات العربية من حيث قوة المنافسة وعدد اللاعبين المحترفين ذات القيمة المالية العالية.

تردد قناة SSC الرياضية المفتوحة الناقلة لمبارايات الدوري السعودي

تعد قنوات سي سي اس واحد من أهم القنوات الرياضية العربية السعودية التي يتم البحث عن كيفية إستقبال ترددها الجديد بعد أن تمكنت من الحصول على كافة حقوق نقل وبث اعرق البطولات الرياضية العربية دوري خادم الحرمين الشريفين الذي يتابعه الملايين في كافة أنحاء الوطن العربي، ليس في المملكة العربية السعودية فقط، كما تسعي إدارة القناة خلال الفترة المقبلة على الحصول على حقوق نقل بطولة تصفيات امم آسيا 2022، كما تسعي أيضا على نقل بطولة السوبر الاسباني والفرنسي والعديد من البطولات الرياضية العالمية، لتجعل القناة في مصف القنوات الرياضية المتميزة مثل قناة الكأس القطرية المفتوحة التي تنقل العديد من المباريات الدولية الأوروبية بالإضافة إلي نقل العديد من البطولات الرياضية القطرية، كما تعد من أهم القنوات الرياضية العربية التي يشاهدها الملايين قناة أون تايم سبورت التي تنقل الدوري والكأس المصري.



تردد اس اس سي 2021

يمكنكم إستقبال قناة SSC الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات من خلال ضبط إشارة البث كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC على القمر الصناعي بدر

خطوات تنزيل قناة سى سى اس على القمر الصناعي بدر تتم من خلال الدخول إلي الضبط ومن ثم إختيار إضافة قناة وبعدها تقوم بتسجيل البيانات التالية:

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

وصلنا إلي ختام توضيح كيفية ضبط تردد قناة SSC sports الرياضية المفتوحة الناقلة لمبارايات الدوري السعودي.