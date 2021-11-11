“مقومات Minecraft” كيف تلعب لعبة ماين كرافت الجديدة باحتراف والشروط اللازمة 2021 ومتطلبات التشغيل

كيف تلعب لعبة ماين كرافت الجديدة حيث أن ماين كرافت من أشهر الالعاب الموجودة منذ القدم ويكون جمهورها من الكبار والصغار ويتم لعبها على مستوى العالم مما جعل لها جمهور كبير من الكبار والصغار تتميز بوجود مربعات بها يتنقل اللاعب من خلالها، يستطيع أن يتحكم في الشخصية داخل اللعبة، نستطيع أن نوضح لكم طريقة لعبها والخطوات التي يجب اتباعها للفوز فيها من خلال هذا المقال.

كيف تلعب لعبة ماين كرافت الجديدة

اليوم الأول من اللعبة يعتبر من أصعب الأيام التي يمكن أن تمر على الاعب ففيها يكون المستخدم يتعرف على اللعبة ولا يوجد له خبرة في اللعبة فعند بدء اللعب يجب على اللاعب أن يتعلم الخطوات التي يجب تتبعها حتى يفوز في اللعبة، وعندما يأتي الليل في اللعبة فعلى اللاعب أن يقوم بتجميع الأشياء التي يحتاجها حيث يكثر الأعداء في الليل من العناكب والهياكل العظمية ، فعليه أن يقوم بناء منزل خاص له ليحميه من الاعداء في الليل لذلك عليه أن يجمع القطع الخشبية فعليه أن يقطعها من الأشجار.

يجب عليه تجميع القطع الخشبية ويقوم بوضعها في الخانة الخاصة بالصناعة وتخرج لنا كل قطعة 4ألواح من الخشب عليه أن يقوم بعمل كمية من هذه الأخشاب لاستخدامها في بناء المنزل الخاص به، وعليه أن يوضع 4 ألواح خشبية في نافذة لتخرج لنا منصة ونقوم بوضعها في مكان هادئ، ويقوم بوضع 4 ألواح من الخشب فوق بعض لكي يحصل على عصا ، عليه أن يقوم ببناء المنزل في مكان عالي بعيد عن الوحوش واشعال الفحم للإضاءة.

الشروط اللازمة لكي يتمكن اللاعب من الفوز