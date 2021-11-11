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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساعة شاومي للأطفال الجديدة لعام 2021 في المقال التالي
شغلت ساعة شاومي للأطفال الأخبار العالمية هذه الأيام حيث قامت شركة شاومي الشهيرة الصينية للإلكترونيات بإطلاق Mi Rabbit Learning Watch 5 Pro وهي ساعة تعليمية للأولاد الصغار ،تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة كل ما يخص هذا الخبر ومميزات تلك الساعة.
ساعة شاومي للأطفال
مميزات الساعة الجديدة:
قامت الشركة الصينية بإطلاق إصدار جديد من الساعات الذكية لتصبح أول ساعة ذكية للأطفال في العالم والتي تم تصميمها بهدف تعليمي للأطفال.
يمكن للأطفال باستخدام تلك الساعة تنمية مهاراتهم وتعلم الكثير من الأمور كما تتيح تلك الساعة للآباء مراقبة أبنائهم ومعرفة نشاطاتهم للاطمئنان عليهم دائماً.
أكثر ما يميز تلك الساعة هو:
- تم تمييز تلك الساعة بمجمعة من الترقيات التي لم توجد في الأنواع والإصدارات السابقة.
- تحتوي تلك الساعة الجديدة على كاميرا مزدوجة.
- يدعم الإصدار الجديد NFC .
- تحتوي الساعة على برنامج تحديد الأرضية ثلاثي الأبعاد.
- تدعم الساعة أيضاً تقنيات Hand WeChat و QQ .
- تحتوي الساعة على حاصية الدردشة الصوتية ومكالمات الفيديو حتى يمكن للآباء متابعة أبنائهم دون الحاجة إلى هاتف محمول.
- يمكن للأباء التحكم في برامج تلك الساعة حيث يمكنهم تعطيل الميزات الخاصة ببرنامج WeChat و QQ الموجودة في الساعة وذلك من خلال استخدام تطبيق Mi Rabbit.
- يمكن تحديد الموقع الخاص بالساعة وذلك لأنها مزودة ببرامج GPS و Beidou ووغيرها من التطبيقات الأخرى.
- تمكنك الساعة من تحديد المواقع حتى في الأماكن المغلقة مثل مراكز التسوق والمولات الكبيرة أومحطات القطارات والسكك الحديد وكذلك المطارات.
مميزات ساعة شاومي للأطفال الشكلية:
- تتميز الساعة الجديدة بشاشة شبكية حجمها 1.78 بوصة وتعمل بدقة 368×448 بكسل.
- تتميز الشاشة بكثافة بكسل تصل إلى 326 بكسل في البوصة.
- تم تدعيم شاشة الساعة بطبقة حماية من الزجاج من النوع Corning Gorilla.
- الطلاء الموجود على الشاشة يشبه الماس مما يجعله قوي للغاية وغير قابل للخدش.
- تم تصميم الساعة من الخارج بحيث تكون مربعة كما يحتوي على نوتش تأخذ شكل قطرة ماء.
- هذا الإصدار الجديد يتوفر في الأسواق العالمية بسعر مائتان وثلاثة دولار ويتغير بتغير العملة في باقي بلاد العالم.
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