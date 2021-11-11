نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف Galaxy S22 Ultra الجديد وتسريبات حوله في المقال التالي

أعلنت شركة سامسونج الشهرية في مجال التكونولوجيا والهواتف الحمولة في بداية عام 2021 عن عزمها على إطلاق هاتف Galaxy S22 Ultra الجديد على أن يتم إطلاقه رسمياً في نهاية هذا العام، وفي خلال تلك الفترة كانت هناك مجموعة من التسريبات والمعلومات حول هذا الهاتف الجديد ومواصفاته فتابعونا لتعرفوا آخر الأخبار. هاتف Galaxy S22 Ultra مواصفات الهاتف الخارجية: تشير التسريبات أن هاتف Galaxy S22 الجديد سيتمتع بشاشة OLED وحجمها يعادل 6.06 بوصة.

اما بالنسبة لنوع S22 Plus فستكون الشاشة أكبر وحجمها 6.55 بوصة.

أما بخصوص هاتف S22 Ultra فجم الشاشة سيكون كبير 6.8 بوصة.

تم الذكر في التسريبات أن شركة سامسونج عازمة على الإحتفاظ بحصرية تلك الشاشات لهواتف S22 فقط وأنه سيتم دعمها بأقوى درجة سطوع بين الهواتف الذكية المعروفة حتى الآن.

من المرجح أن تركز الشركة على إنتاج هواتف بحواف أو Edges صغيرة السمك بشكل كبير مقارنة بالإصدارات السابقة على عكس المعتاد من إصدارات سامسونج

بالنسبة للتصميم الخلفي للجهاز فسيكون مشابه للإصدارات السابقة ولكن سيكون هناك بعض التغيريات في إصدار S22 Ultra ولكن لم يتم توضيح ما هي تلك التغييرات تحديداً. مميزات هاتف Galaxy S22 Ultra الجديد: سيتميز الإصدار الجديد بمعالجات من النوع Exynos 2200 الجديدة من إنتاج شركة سامسونج مرفقة مع معالجات رسومية من شركة AMD.

بالنسبة لنسخ الولايات المُتحدة الأمريكية والصين فسيتم تدعيم هذا الإصدار بمعالج كوالكوم سناب دراجون 898 وهو النوع الجديد والذي لم ينزل الأسواق حتى الآن كما لم تعلن عنه الشركة المنتجة رسمياً.

بالنسبة للكاميرات فجميع كاميرات الهاتف الجديد الأساسية تتمتع بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 .

تم تدعيم الكاميرات بمستشعر HM3 مع إضافة مجموعة من التحسينات عليه.

العدسة الأولى من نوع Ultra Wide والمستشعر من النوع سوني بدقة اثنتا عشرة ميجا بيكسل.

فتحة عدسة F/2.2 كما تتمتع بزاوية تصوير واسعه تعادل مائة وعشرين درجة.

العدسة الثانية من النوع Telephoto ومستشعرها من النوع سوني بدقة عشرة ميجا بيكسل وفتحة العدسة F/4.9 .

تدعم تلك العدسة خاصية زوم 10X مع التركيز على كل التفاصيل.

العدسة الثالثة بفتحة عدسة F/2.4 كما تدعم تصوير البورتريه 3X. الوسوم عمر شويل - جدة هاتف Galaxy S22 Ultra الجديد وتسريبات حوله - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاتف Galaxy S22 Ultra الجديد وتسريبات حوله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.