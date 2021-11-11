هاتف huawei nova 9 الجديد المواصفات والأسعار بالتفاصيل

هاتف huawei nova 9 الجديد هو أحد أهم المنتجات التي أعلنت عنها شركة هواوي الصينية في الفترة الحالية. حيث أعلنت شركة هواوي الصينية علي المستهلكين اليوم عن هاتف huawei nova الذي يعد أحدث هاتف إلى سلسلة هواتف هواوي. وتعتبر هواتف huawei nova المحبوبة والشهيرة بتصميم مذهل ولون جذاب والتي تعمل بنظام الأندرويد. حيث تعتبر شركة هواوي الصينية هي أحد اكبر شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية مثل الشاشات, الراوتر, أجهزة الحاسب الآلي, أجهزة الاتصالات وأجهزة الهواتف المحمولة سواء كانت لوحية ” تابلت ” أو جوالات. وكما تم شرح تفاصيل وأسعار ومواصفات الهاتف أي فون 12 فسيتم شرح تفاصيل هاتف huawei nova 9 الجديد وما هي المواصفات والأسعار خلال السطور القليلة القادمة في هذا المقال.

سعر ومواصفات هاتف huawei nova 9 الجديد

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن هاتف هواوي نوفا 9 الجديد كأحد أحدث الهواتف في سلسلة هواتف huawei. وأفادت أيضاً بأن مواصفات الهاتف الجديد كالتالي:

الشاشة كبيرة 6.57 بوصة تعمل بتكنولوجيا OLED وبتردد 120 هيرتز وبدقة فائقة الجودة (HFD).

الذاكرة العشوائية ” الرامات ” 8 جيجا بايت.

يتمتع الهاتف بذاكرة داخلية ( 128 – 256 ) جيجا بايت.

معالج الجهاز(Processor) من النوع سنابدراجون (Snapdragon 778G) ثماني النواة.

وزن الهاتف خفيف (175) مللي جرام.

فتح الشاشة من خلال بصمة الإصبع والموجودة علي شاشة الجهاز.

الكاميرا الأمامية ( Selfei Camera ) بدقة وجودة عالية تصل إلي (32) ميجا بيكسيل.

يحتوي الهاتف علي عدد (4) كاميرا خلفية, العدسة الأساسية بدقة (50) ميجا بيكسيل وكاميرا التصوير العريض بدقة (8) ميجا بيكسيل وكاميرا بدقة (2) ميجا بيكسيل للتصوير العميق والأخيرة كاميرا بدقة (2) ميجا بيكسيل للتصوير القريب, مما يعطي للهاتف المميزات العديدة في التصوير النهاري أو الليلي وفي مختلف الظروف.

تم عرض هاتف huawei nova 9 بأربعة ألوان جذابة ومختلفة وهي اللون الأسود واللون الأزرق المموج والأخير الأخضر الفاتح والبنفسجي.

سعة البطارية هي (4300) مللي أمبير وهي بطارية ذات سعة كبيرة جداً وداخلية وعير قابلة للإزالة.

شاحن سريع 66 واط يمكنه شحن الهاتف حتي 60% خلال 18 دقيقة وحتي 100% خلال 38 دقيقة فقط.

لا يوجد بالهاتف فتحة لسامعة الأذن الخارجية.

كما أوضحت الشركة أنه سعر الهاتف المحمول المتوقع في المملكة العربية السعودية حوالي 2190 ريال سعودي قابلة للزيادة أو النقصان وهو سعر في متناول العديد من الفئات مقابل هذه المواصفات.