نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة PUBG: New State للاندرويد والايفون التثبيت رسميا ومتطلبات لعبة ببجي نيو ستيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة PUBG: New State ، رسميا الآن وبعد طول أنتظار من قبل عشاق الألعاب القتالية الباتل رويال لعبة ببجي نيو ستيت للاندرويد الخرافية. والتي كان ينتظرها جميع مستخدمي الألعاب الإلكترونية وتحديدا محبي لعبة ببجي موبايل القديمة. والذي كان يقضون ساعات طويلة للعب هذه اللعبة المثيرة والمليئة بالمغامرات. حيث أعلنت رسميا عن لعبة PUBG New State APK في هذا العام الجاري تحديدا في شهر فبراير الماضي 2021. وأصدرت إعلانا رسميا مشوقا للعبة وحاز علي إعجاب الكثيرين حول العالم. مما أدي تشويق غير عادى عمل علي أنتظار مستخدمين الألعاب الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم كيفية تثبيت PUBG: New State للاندرويد والايفون. كما سنستعرض المتطلبات الرسمية لعبة ببجي نيو ستيت للاندرويد. وذلك عبر الموقع المفضل لديكم (ثقفني) فتابعوا معي من خلال السطور القليلة القادمة.

تثبيت لعبة PUBG: New State للاندرويد

قد أصدرت شركة كرافتون للألعاب الإلكترونية رسميا لعبة PUBG New State APK علي الجوالات التي تعمل بأنظمة أندرويد. وذلك يتم تثبيتها بطريقة مجانية من جوجل بلاي. وفي ساعات قليلة منذ إطلاقها رسميا قام عدد من مستخدمين اللعبة بتثبيتها حيث وصل عددهم حتي الآن أكثر من مليون مستخدم قام بتثبيتها من جوجل بلاي. ولتثبيت ببجي نيو ستيت يجب إتباع الخطوات التالية.

يجب التأكد من الهاتف أنه متصل بالأنترنت. كما يجب الدخول علي تطبيق جوجل بلاي علي جوالك.

ثم البحث بكلمة PUBG: New State في مستطيل البحث.

في مستطيل البحث. سوف تظهر اللعبة أول نتيجة وسوف تظهر أيضا لعبة ببجي موبايل القديمة.

قم بالنقر علي لعبة PUBG New State للاندرويد. ثم النقر علي كلمة تثبيت install.

ثم النقر علي كلمة تثبيت install. الآن تم التثبيت بنجاح. قم بفتح حسابك في اللعبة وعمل ربط مع حساب فيسبوك والحصول علي الأي دي الخاص بك لاستخدامة في الشحن فيما بعد.

تثبيت لعبة ببجي نيو ستيت للايفون

لا يختلف كثيرا التثبيت علي الايفون. حيث أيضا كانوا ينتظرون مستخدمي انظمة ios اللعبة مثل مستخدمي أندرويد. ولتثبيت لعبة PUBG: New State علي الايفون يجب أن نتبع الخطوات التالية.

يجب أولا عزيزي المستخدم الدخول علي آبل ستور من جوالك apple store.

كما يجب أيضا البحث عن لعبة ببجي نيو ستيت لجوالات الايفون.

سوف تظهر اللعبة يجب النقر عليها.

ثم بعد ذلك يمكنك النقر علي زر تثبيت اللعبة واستمتع بها. مع أصدقائك.

متطلبات تشغيل PUBG: New State للاندرويد والايفون

لعبة PUBG New State APK تأتي بتصميم خرافي ليس له مثيل. حيث ستمحي لعبة ببجي القديمة من الذاكرة إذا قامت اللعبة السابقة بعمل تحديثات خرافية تعمل علي تثبيتها وأستخدامها من جديد. والآن لعبة ببجي نيو ستيت قد تم إطلاقها رسميا بتصميم خيالي من عام مستقبلي 2051 حيث الفوضي والدمار. كما يحتوي التصميم بنظام يشبة الحقيقة في شكل الأشخاص والأسلحة وطائرات الدرون وطائرات تعمل بدون طيار. كما تحتوي ببجي نيو ستيت علي سيارات تعمل بالكهرباء. كل هذه المميزات تعمل بمتطلبات معينة لتعمل بشكل سلس بدون مشاكل.

يتم تثبيت PUBG: New State علي مساحة تخزينية 2 جيجا بايت. ويفضل أن تكون المساحة أكبر من ذلك.

علي مساحة تخزينية 2 جيجا بايت. ويفضل أن تكون المساحة أكبر من ذلك. كما يجب تعمل علي إصدار اندرويد 10.0.1.

لتعمل لعبة ببجي نيو ستيت للاندرويد بدون تقطيع يجب ان تكون الذاكرة العشوائية لا تقل عن 4 جيجا.

كما تعمل علي معالج من الفئة المتوسطة ويفضل snap dragon 732G أو ما يعادل هذا المعالج.

يجب أن يكون معالج الرسوميات قوي لتشغيل التصميم الرائع للعبة.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم كيفية تثبيت لعبة PUBG: New State للاندرويد والايفون. وذلك من خلال جوجل بلاي للاندرويد وآبل ستور للايفون. كما أستعرضنا لكم المتطلبات الرسمية لتشغيل لعبة ببجي نيو ستيت للاندرويد والايفون. نتمنى لكم تثبيت اللعبة بنجاح والاستمتاع بها مع أصدقائك. كما نتمني لكم دوام الصحة والعافية.