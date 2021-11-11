نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية نشر فيديو طويل لحالة واتساب … تطبيقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشر فيديو طويل لحالة واتساب، الكثير منا يرغب في مشاركة بعض الأحداث اليومية عبر حالة واتساب ومنها قد يكون فيديو طويل أي مدته الزمنية أكثر من 30 ثانية وهي المدة الزمنية القصوى لحالة واتساب ولكن هل هناك طريقة يمكنك من خلالها نشر مقطع فيديو مدنه الزمنية أكثر من ثلاثين ثانية، الإجابة هي نعم يوجد وذلك من خلال طريقتين وهما محور مقالنا اليوم اليوم.

كيفية نشر فيديو طويل لحالة واتساب

الطريقة الأولى وهي باستخدام أحد تطبيقات جوجل بلاي ويدعى vedio cutter for Whatsapp, فيمكن تقطيع الفيديو الطويل إلى ثواني محددة من قبل التطبيق وهي قطع متساوية المدة الزمنيه فبمجرد تحميل الفيديو إلى التطبيق ولمس بدأ التشغيل سيبدأ البرنامج بتقطيع الخاله الطويلة إلى قطع متساوية يمكن نشرها جميعا دفعه واحدة إلى حالة واتساب .

طريقة تشغيل برنامج vedio cutter

أولا الدخول إلى جوجل بلاي والبحث عن البرنامج بالاسم.

قم بتحميل البرنامج على هاتفك.

قم بفتح البرنامج والضغط على تشغيل بعد اتمام خطوات التفعيل.

سيطلب منك البرنامج اختيار أحد الفيديوهات المتواجدة بهاتفك.

قم باختيار أحدهم ثم اضغط على أبدأ التقطيع .

سيقوم البرنامج بتقسيم الفيديو إلى فيديوهات قصيرة مدتها 15ثانية.

ثم سيخيرك بعد ذلك لنشر الفيديو المقطع ونشرة إلى حالة واتساب إن رغبت بالنشر فقم بالضغط.

والان اصبح لديك حالة طويلة لواتساب بكل سهوله.

الطريقة الثانية لنشر حالة طويلة لفيديو واتساب

وهي الطريقة التقليدية باختيار واتساب نفسه ولكنها طريقة ليست دقيقة كما هي الطريقة الأولى ولكن سنقوم بشرحها كذلك، وهي قم رفع فيديو لحالة واتساب و قم بتحريك مؤشر مدة الفيديو بإصبعك وقم بالنشر القطعه الاولى ثم كرر نفس الخطوة ولكن قم بالتمرير من أخر ما قمت بقطعه في الفيديو الاول أي إذا كان الفيديو مدته دقيقية على سبيل المثال.

فقم بقطع الفيديو الاول من خلال شريط الحاله بمدة 30ثانيه ، ثم كرر الأمر واختار من الثانية ال 30 إلى الثانيه 60 واتشر ثم كرر الأمر مرة ثالثه وهكذا حتى ينتهي الفيديو الذي ترغب في تحميله، ما يعيب تلك الطريقة هو أن الفيديو لن يكون متساوو وستشعر بالملل من تكرار ثواني و العيب الثاني ستجد أن الصوت يسبق الصورة وهو عيب خطير يجعل من الفيديو اكثر مللا.