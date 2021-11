نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة ببجي نيو ستيت للأندرويد تثبيتها ومتطلبات ببجي نيو ستيت للهواتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ببجي نيو ستيت للأندرويد تم التصريح بشكل رسمي من الشركة المنتجة . للعبة الأشهر في ألعاب القتال علي مستوي العالم . أن لعبة PUBG New State للاندرويد النسخة الجديدة . التي حلت محل ببجي النسخة القديمة . تلك اللعبة التي تدور أحداثها في المستقبل في عام 2051 . كذلك أيضاً لعبة ببجي نيو ستيت التي صدرت منذ شهر فبراير الماضي . فأن النسخة الجديدة متاح تثبيتها الآن من المتاجر المعتمدة . لهواتف أند رويد سواء جوجل بلاي أو أبل ستور كما تم التوضيح من الشركة ما هي متطلبات . تشغيل لعبة PUBG: New State . لكافة أنواع الهواتف المختلفة . كذلك من خلال المقال سنوضح كافة تفاصيل تثبيت لعبة PUBG New State APK والمتطلبات الخاصة باللعبة .

لعبة ببجي نيو ستيت للأندرويد النسخة الجديدة

التصريح الذي صدر من شركة ببجي لكيفية تثبيت لعبة PUBG New State للاندرويد . يجب توافر بعض المتطلبات في هواتف أند رويد لكي ما يتم تثبيت لعبة ببجي . كذلك يتم التثبيت من خلال المتاجر المعتمدة فقط بعيداً عن أي مواقع أخري . وفيما يخص متطلبات تثبيت PUBG New State APK نتعرف عليها كالتالي :-

يتم تسجيل الدخول علي المتجر المتوافق مع هاتفك سواء جوجل بلاي أو أبل ستور . كما يتم البحث علي المتجر في المربع الخاص بالبحث في المتجر بتسجيل اسم لعبة ببجي نيو ستيت للأندرويد . كذلك بعد الخطوات السابقة يتم الضغط علي مربع تثبيت اللعبة علي الهاتف ويتم ذلك في خلال دقائق معدودة . يتم بعد ذلك فتح اللعبة ويمكن ربطها بحسابك علي facebook ويتم الحصول علي ID الخاص بك من خلال الربط .

متطلبات لعبة PUBG New State للاندرويد

تم طرح PUBG New State APK بتصميمات مختلفة عن النسخ السابقة من ببجي . حيث تم تصميم اللعبة بجرافيك عالي جداً وتطوير اللعبة من الداخل . كذلك تم إضافة العديد من الأسلحة المتطورة الغير موجودة بالنسخة القديمة . كذلك تتمتع لعبة ببجي نيو ستيت للأندرويد بنظام فوضوي داخل المعارك المختلفة . كما تم تغيير محتوي ببجي نيو ستيت بإضافة طائرات متطورة بجانب السيارات التي تعمل بالكهرباء . كذلك يمكن التحكم في الطائرات داخل ببجي لكي ما تعمل بدون طيار . والمتطلبات الخاصة بها كالتالي

يجب توفير مساحة فارغة علي الهاتف لا تقل عن 2GB لتشغيل PUBG: New State .

. كذلك لابد أن يكون نظام تشغيل الهاتف أند رويد 10.0.1 .

كما يجب أن تكون الذاكرة العشوائية لتشغيل ببجي مساحتها 4GB علي الأقل .

بالنسبة للمعالج الخاص بالهاتف يجب أن يكون فئة متوسطة ومن المفضل أن يكون SNAPDRAGON أو ما يعادله .

كذلك المعالج الرسومي للهاتف يجب أن يكون قوي وقادر علي تحمل تشغيل ببجي علي الهاتف .

متطلبات تثبيت ببجي نيو ستيت لهواتف أيفون

بالنسبة لخطوات التثبيت الخاصة للعبة PUBG: New State الموضحة سابقاً . يتم استخدامها مع هواتف أيفون أما فيما يخص المتطلبات الخاصة بهواتف أيفون . يجب أن يكون نظام التشغيل للهواتف IOS . كذلك لكي ما يتم تثبيت لعبة ببجي نيو ستيت علي هواتف أيفون . يجب اتباع الآتي :-

يتم الدخول علي متجر أبل ستور المتوافق مع هواتف أيفون . كذلك يتم البحث عن لعبة ببجي نيو ستيت للأندرويد لهواتف أيفون من مربع البحث . بعد ظهور اللعبة يتم الضغط علي كلمة تثبيت اللعبة . يتم تثبيت ببجي نيو ستيت في دقائق معدودة ولكن يكون للهواتف التي تعمل بنظام IOS .

لعبة ببجي نيو ستيت للأندرويد تم التصريح من الشركة المنتجة بأنها متاحة . لكي ما يتم تثبيت اللعبة لهواتف أند رويد المختلفة ولكن يتم ذلك من خلال المتاجر المعتمدة . كذلك يتم تثبيت اللعبة من خلال الخطوات المشار أليها وفقاً لمتطلبات الهواتف . سواء أند رويد أو هواتف أيفون .