تعرف على أهم الاختلافات بين تطبيق واتساب الذهبى الأصلي والتطبيق المزيف

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عمر شويل - جدة تعرف على الفرق بين تطبيق الواتساب الذهبى الاصلى و الواتساب المقلد ، فإنه عند قيامك بعملية بحثية من خلال موقع جوجل بلاى سوف تجد أن تطبيق الواتساب المقلدة تحمل ذات الاسم والصورة والتى تشبة تماما تطبيق الواتساب الذهبى ولكن فى الحقيقة انه لا يشبه على الإطلاق فأن تطبيق الواتساب بالمميزات الخاصة به تتعدى بمراحل كبيرة عن التطبيقات المشابهة لتطبيق واتساب ، فكل ما فى الأمر أن تطبيق الواتساب الذهبى ليس هو نفس تطبيق الواتساب المقلد يتشابهان فقط من حيث الاسم والصورة فقط فإنه عند قيامك بتحميل هذه التطبيقات سوف تجد أنك قد حملت تطبيق اخر ليس بنفس الدقة والكفاءة وهذه النوعيات من التطبيقات نعلم انها ليس مرغوب فى تحميلها على الهاتف الخاص بك .

تعرف على الاختلاف الواضح بين التطبيق الذهبى الاصلى والتطبيق المزيف

يحمل التطبيق الذهبى الاصلى العديد من المميزات لدى مستخدميه وهو ما لم تجده فى التطبيقات المزيفة ، فأن التطبيق الأصلي يمكنك من خلالة رؤية الحالات الخاصة باصدقائك من غير ما يتم ظهورها وايضا يمكن من خلالة أن يتم اخفائك الظهور عند العديد من اصدقائك في أثناء الكتابة ، ومن مميزاته أيضا انة يمكنك أن تقوم بعملية اخفاء للعلامتين الصح والتي بمجرد ما يتم استلامه للرسالة تظهر ، المحادثات الخاصة بك يمكن غلقها برقم سرى خاص بك ، يتم من خلالة اضافة الكثير من الاشكال والعديد من المميزات ولكن هذه المميزات لا تجدها في التطبيقات المزيفة .

تعرف على الواتس اب الذهبى المزيف

نأتي إلى تطبيقات الواتس اب الذهبى المزيفة والتي يمكنك التعرف عليها بكل سهولة بمجرد قيامك بعملية تحميل هذا التطبيق ، فعندما تراه وهو يحمل على جهاز المحمول تري نفس الاسم والصورة المشابهة لتطبيق واتساب الرسمى ، ولكن بمجرد الانتهاء من تحميلها سوف تبدأ الايقونة يتغير الاسم الخاص بها ، ويكون هذا التطبيق ليس تطبيق واتساب ولا يشبه اساسا تطبيق الواتساب الاصلي غير أن تلك هذا التطبيقات تكون خطيرة علي اجهزة الهاتف المحمول الخاص مما تحملة من فيرس ضارة .

لذا نتمنى نكون قد وضحنا عبر موقعنا موقع ثقفني أهم الفروق بين تطبيق واتساب الأصلي والتطبيقات المزيفة وما يميز تطبيق واتساب الأصلي عن غيره من التطبيقات الأخرى والتي تحمل نفس الاسم والصورة ولكن لا تحمل في فحوها تطبيق اصلي بل مزيف نتمني ان نكون قد وفقنا في عرضها عليكم .