تكنولوجيا كيف تتعامل مع تطبيق الواتساب من على جهازك الكومبيوتر و تحميله

تطبيق الواتساب من أشهر التطبيقات المتواجدة فى مجتمعنا والتى يستخدمها العديد من الأشخاص فى كافة أنحاء العالم ، فأنه لكى تستطيع التواصل مع اصدقائك يمكنك هذا من خلال تطبيق الواتساب التواصل مع اصدقائك عبر الدردشة ، فيحمل تطبيق الواتساب بجعبته الكثير والكثير من المميزات الرائعه والتى لم تراها فى التطبيقات الاخرى .

فأنه اذا اردت تشغيل تطبيق الواتساب على الكمبيوتر الخاص بك بدلا من الهاتف فأنه يجب عليك اتباع احدى الخطوات الاتية :

كيفية القيام بتحميل تطبيق الواتساب على جهاز الكمبيوتر باستخدام الهاتف

يجب أن تقوم بتحميل وتثبيت هذا التطبيق على سطح المكتب اولا واليك اتباع هذة الخطوات :

عند فتح جهاز الكمبيوتر يجب أن يكون متصلا بالانترنت

يجب الوصول الى الموقع الرسمى الخاص بتطبيق الواتساب

يجب أن يتم تحميلك لهذا التطبيق من خلال الويندوز تحميل تطبيق الواتساب على سطح المكتب .

وعند تحميلك آلية يجب أن تقوم بتثبيت التطبيق على جهازك الكمبيوتر ومن ثم يجب أن تقوم بالذهاب الى كلمة الإعدادات واختيارك لتطبيق الواتساب ويب .

فى حالة اختيارك لتطبيق الواتساب ويب سيظهر اليك صورة مربعة باللون الاسود والابيض قم بفتح الكاميرا على الهاتف الخاص بك ، وقم بتوجيهها الى المربع الذي ظهر وفى هذة الحالة يتم التعرف على الحساب الخاص بك .وبالتالى سوف يكون ارتبط حساب الهاتف بالكمبيوتر .

واخيرا يتم فتح التطبيق على الكمبيوتر بدلا من الهاتف الخاص بك ، والمحادثات الخاصة بك والمجموعات يتم نقلها.

كيفية القيام بتحميل تطبيق الواتساب على الكمبيوتر من غير استخدام الهاتف

يجب التوجة الى الموقع الخاص به وقم بتحميله .

انتظر الى أن يتم التحميل ،ثم قم بتثبيت التطبيق .يجب الدخول الى متجر جوجل بلاي ، ثم قم بتحميل تطبيق الواتساب .يجب أن يتم تسجيل الدخول إلى تطبيق الواتساب وذلك عن طريق ادخال رقم هاتف خاص بك.

عندما يظهر اليك كود فعليك بادخاله .

وفي حالة اتباع جميع الخطوات الاتية يجب أن يتم استخدامك لتطبيق الواتساب على جهازك الكمبيوتر .

وبالتالى نكون عرضنا لكافة متابعينا الكرام كيفية تحميل تطبيق الواتساب باستخدام الهاتف المحمول على الكمبيوتر وايضا طريقة تحميله على الكمبيوتر دون استخدام الهاتف و نتمنى ان تنال اعجاب حضراتكم .