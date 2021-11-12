نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اللعبة الشهيرة تثبتها” طريقة تثبيت لعبة ماكس باين الإصدار الأخير 2022 بالخطوات MAX Payne في المقال التالي
نقدم لكم طريقة تثبيت لعبة ماكس باين حيث يقوم اللاعب في هذه اللعبة بدور ضابط يحقق العدالة ويقبض على المجرمين ويملك الضابط داخل هذه للعبة مجموعة كبيرة من الأسلحة لتساعده في القبض على المجرمين ، ويكون الهدف الأساسي هوا إيجاد العصابة التي قامت بقتل والديه للانتقام منهم ونستعرض لكم أهم التفاصيل من خلال هذا المقال.
طريقة تثبيت لعبة ماكس باين
أخذ كثير من الاشخاص يريدون تحميل هذه اللعبة حيث أن لعبها لساعات طويلة لا يحسسهم بالملل ويشعرون بالمتعة والتشويق أثناء لعبها وتغمرهم روح المغامرة أثناء لعبها ولتحميل اللعبة يجب أتباع الخطوات التالية:
- على اللاعب أن يحمل اللعبة من جوجل ومن ثم يقوم بالبحث على الرابط الخاص باللعبة وتحميلها.
- بعد أن قمنا بتحميل اللعبة نقوم بتحميل ملف مضغوط عليه اللعبة.
- عندما نقوم ببدء اللعب علينا أن نقوم بفك الملف المضغوط عن طريق الضغط عليه واختيار استخراج من هنا.
- وبعد ذلك تبدا اللعبة وتدخل في عالم القضاء على الجريمة.
- عندما تفتح اللعبة ندخل على الإعدادات ونضبط درجة الصوت التي نريدها.
- نقوم بعد ذلك بالضغط على بدا اللعب.
- تبدا اللعبة بحكاية مختصرة عن نبذة حياتك في اللعبة.
- تمنحنا اللعبة الأسلحة الجديدة والكثيرة للعب.
- يجب المحافظة على تلك الأسلحة حتى نهاية اللعبة لمقاتلة الأعداء..
- أثناء اللعبة يمكن أن تصاب فيجب عليك فتح صندوق الإسعافات ومعالجة نفسك.
خصائص لعبة ماكس باين
بعد أن تعرفنا تثبيت لعبة ماكس باين نقوم الآن بالتعرف على أهم خصائص اللعبة وهي:-
- لا تأخذ اللعبة مساحة كبيرة على الجهاز .
- لا تقوم اللعبة باستهلاك موارد الكمبيوتر وذلك لأنها خفيفة.
- لا تحتاج إلى الاتصال الإنترنت في بداية توصيلها.
- تضم اللعبة عدد كبير من الأسلحة الضخمة.
- تتميز بأن لها خريطة مفتوحة يمكن أن تقوم برسم تحركاتك من خلالها.
- تتمتع بنظام رؤية ثلاثي الأبعاد.
- في حالة حدوث أصابه لك لا تشعر بالتوتر والقلق فهناك شنطة الإسعافات الأولية سوف تجد كل ما تحتاج ألية بداخلها.
- عدم السرعة في اللعبة يمكنك من أنجاز المهام التي تريدها.
- اللعبة لها مستويات متدرجة كلما تقدمت كلما زادت المستويات.
- سيناريو الخاص باللعبة يساعدنا في الدخول داخل جو اللعبة والانفصال عن الواقع الخارجي.
- وجدت أعجاب كثير من الأشخاص وجمهور كبير لها.
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