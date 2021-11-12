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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حملها في دقائق” خطوات تحميل لعبة ببجي نيوستيت الإصدار الجديد 2021 pubg newstate في المقال التالي
تبحث مجموعة كبيرة من الأشخاص عن خطوات تحميل لعبة ببجي نيوستيت التحديث الجديد، وخاصة عشاق ألعاب المنافسة، حيث أن لعبة PUBG New State الفريدة من نوعها تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم وخاصة في العالم العربي، اقتحمت اللعبة العالم وفازت بالعديد من الجوائز في وقت قصيرجداً، وكسرت حاجز التنزيلات بواسطة 600 مليون شخص على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.
خطوات تحميل لعبة ببجي نيوستيت
سنعرض لكم اليوم أهم مميزات اللعبة للجماهير من خلال موقع إيجيبشيان ستار وكذلك خطوات تحميل اللعبة بالإصدار الجديد على جهازك، توفر لعبة PUBG New State متعة للتنافس مع ألعاب القتال الأخرى، لأنها كسبت الكثير من المعجبين حيث إن الإصدار الحالي من اللعبة مشتقًا من لعبة PUBG المحمولة الأصلية، لأن الإصدار الجديد يحمل العديد من الميزات الجديدة التي لا يمكنك العثور عليها في الإصدار الأصلي.
حيث يمكنك الآن ممارسة الألعاب لإضافة الإثارة والتشويق، وتبدأ اللعبة على قطعة أرض كبيرة مليئة بالمباني الخالية، ويمكنك الهبوط بالطائرة على المكان الذي تقوم باختياره ويكون عدد لاعبي هذه اللعبة 99 شخص، وتتم المنافسة والقتال فور نزول الجميع إلى الساحة والبحث عن أسلحة لحماية أنفسهم من الخسارة والقتل.
خطوات تحميل لعبة ببجي نيو ستيت التحديث الجديد من جوجل بلاي
- نقوم بالبحث في جوجل بلاي عن لعبة ببجي نيو ستيت.
- يظهر لنا الصفحة الرسمية لها.
- نقوم بالضغط عليها، سيظهر مربع التحديث.
- نقوم بالضغط على كلمة تحديث التطبيق.
- ننتظر حتى تكتمل عملية التحديث ونبدأ في فتح اللعبة.
خطوات تحميل لعبة ببجي نيو ستيت التحديث الجديد من متصفح جوجل
- نقوم بفتح المتصفح والبحث عن ببجي نيو ستيت التحديث الجديد.
- يظهر عدة روابط يمكن من خلالها تحديث اللعبة.
- نختار الرابط المناسب لنا.
- نقوم بالضغط عليه ستظهر رسالة مكتوب فيها انقر هنا للتحديث الجديد.
- نقوم بالضغط عليها سوف تظهر رسالة أخرى.
- يسألك الخادم عن إذا كنت ترغب في تنزيل التحديث الجديد.
- عند الضغط على موافق يتم تحمل التحديث الجديد.
- بعد التحميل نضغط على ملف التحميل تظهر رسالة لنضغط على التثبيت الآن.
- وبعدها يمكن فتح اللعبة والبدء في اللعب.
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