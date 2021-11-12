نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة طريقة لشحن شدات ببجي PUBG MOBILE 2021 مجانًا بطريقة مضمونة في ثوان في المقال التالي
يبحث العديد من الأشخاص عن أسهل الطرق لشحن شدات ببجي موبايل بطرق مضمونة، وفي ثوان معدودة، ودون أن تتعرض للحظر، بدون أن يتعرض بعض الأشخاص للخداع أو النصب عليهم، وهناك العديد من الطرق السهلة التي يستطيع من خلالها اللاعب شراء بطاقات بيجي عبر الحساب الخاص بي في اللعبة هات، يمكن اللاعبين في السعوديه ان يقوم بشراء بطاقات بيجي عبر موقع بطاقاتي ي عن طريق ادخال الاي دي الخاص بهم في اللعبة وشراء بطاقات من خلال هذا الموقع، فالطرق الرسمية هي الأفضل وبذلك لا يتعرض حسابك للحظر.
موقع شحن شدات بيجي بطريقة مضمونة
يتم شحن شدات لعبة ببجي موبايل التحديث الجديد بطريقة رسمية ودون أى صعوبات عن طريق موقع midasbuy، حيث أنه معتمد من المسؤولين عن لعبة ببجي، ويستطيع اللاعبين شحن رويال باس في التحديث الاخير بيجي، حيث يعطي اللاعبين آلاف الشدات UC مجاناً، وعليه اتباع الخطوات كالتالي:
- قم بالضغط على رابط موقع midasbuy.
- بعد ذلك قم بتحديد عدد شدات ببجي التي تريد شحنها
- قم بعدها بتعبئة كل المعلومات الشخصية المطلوبة.
- ثم اكتب اسم المستخدم، وشدات ببجي UC التي تريدها.
- اختر طريقة الدفع المناسبة لك حيث يتوفر العديد من طرق الدفع المناسبة لاى لاعب واسهلها الدفع برصيد التليفون
- ثم قم بالدخول إلي خانة الشدات UC حيث يقدم عروض عديدة ومضاعفة لشحن شدات ببجي موبايل.
خطوات شحن شدات ببجي PUBG MOBILE 2021 مجانًا
يتهافت اللاعبين في البحث عن طريقة شحن شدات ببجي من أجل تفعيل اللاعب الرويال باس الموسم الاخير والحصول علي العديد من الجوائز مما يميز اللاعبين عن منافسيهم ليقوم بشراء الأسلحة والمعدات المطلوبة
- أولا يجب أن يكون لدي اللاعب موبايل به انترنت
- ثم بعد ذلك يقوم بدخول موقع idle empire.
- ستفتح أمام اللاعب الصفحة الرئيسية الخاصة بموقع idle empire
- سيكون هناك الاسئلة والكثير من الفيديوهات
- يقوم اللاعب بالإجابة على الأسئلة أو استطلاعات الرأي المتواجدة
- كما يمكن أن يتم مشاهدة الإعلانات وكذلك مشاهدة الفيديوهات.
- يحصل اللاعب على النقاط ويحصل على بطاقة جوجل بلاي المجانية.
- بذلك يمكن شحن شدات ببجي لشراء الاسلحة والادوات.
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