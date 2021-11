طريقة تنزيل لعبة PUBG: NEW STATE الإصدار الحديث عبر الموقع الرسمي لها وخطوات التثبيت

طريقة تنزيل لعبة PUBG: NEW STATE، تعد من اكثر الألعاب الإلكترونية التي تحظي بوجود عشاق كثيرة لها ، حيث يبحث عنها الكثير من مختلف أنحاء العالم وعن كيفية تحميل لعبة PUBG NEW STATE للاندرويد ، ومن خلال الفقرات القادمة عزيزي القاريء سوف نعرض لك كل ما تحتاج من معلومات حول لعبة ببجي نيو ستيت تابعوا.

طريقة تحميل PUBG NEW STATE للاندرويد

الأن أصبح من الممكن لأصحاب نظام الاندروريد أو الايفون أيضا ، من تحميل لعبة PUBG NEW STATE بخطوات سهلة وبسيطة جدا ، ومن خلال تطبيقها سوف تحصل علي الإصدار الأخير والأصلي للعبة ببجي 1.0 من خلال الصفحة الرسمية لها فقط من خلال إتباع الخطوات التالية:

يجب عليك أولا التأكد من أتصال جوالك الاندرويد أو الايفون بشبكة الانترنت. ثم قم بفتح ابل أستور في حالة أن جوالك ايفون ، أو تقوم بفتح جوجل بلاي في حالة أن جوالك اندرويد. سوف تجد أمامك خانة للبحث . قم بالضغط علي تلك الخانة وأبحث عن لعبة PUBG: NEW STATE الإصدار الأصلي. ثم أضغط علي كلمة بدء عملية البحث. الأن سوف تصل إلي الصفحة الرسمية للعبة ببجي نيو ستيت. ثم بعد ذلك يجب عليك ثبيت اللعبة من أجل أن تستطيع فتحها وبدء الأستمتاع بها. لذلك يجب عليك الضغط علي كلمة تثبيت PUBG:New State . سوف تستغرق عملية التحميل وتثبيت اللعبة القليل من الوقت لذلك يجب عليك أن تنتظر قليلا حتي تنتهي عملية التثبيت. ثم بعد ذلك سوف يتم تنزيل ملف PUBG: NEW STATE apk ، علي جوالك الاندرويد وسوف يتم تثبيت اللعبة خلال دقائق قليلة. بعد الانتهاء من تطبيق جميع الخطوات السابقة ، الأن ستتمكن من بدء تشغيل اللعبة والأستمتاع بجميع المغامرات التي توجد بها.

لعبة PUBG: NEW STATE الجديدة

حيث أطلقت Krafton صانعي لعبة BGMI ، اليوم لعبتها التالية في امتياز ، PUBG: New State. تم إصدار تجربة باتل رويال من الجيل التالي على iOS و Android في أكثر من 200 دولة بعد الاختبار الفني النهائي ، الذي حدث في أواخر أكتوبر. مما يجعلها أكثر أنتشارا بين دول العالم المختلفة بكل سهولة ، كذلك تعد لعبة PUBG: NEW STATE هي لعبة يمكن تحميلها علي أجهزة الاندرويد، من الجيل التالي يمكن لعبها بـ 17 لغة مختلفة. في عام 2051 ، تقدم PUBG: NEW STATE تجربة ألعاب battle royale الكاملة المتوفرة حاليًا في PUBG: BATTLEGROUNDS إلى iOS و Android.

الأن نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالتنا اليوم ، الذي قدمنا من خلالها طريقة تنزيل لعبة PUBG: NEW STATE apk ، نتمني أن نكون أفدناكم.