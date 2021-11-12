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عمر شويل - جدة تعتبر من ضمن ألعاب الحركة التي استطاعت أن تجذب لها الكثيرين من الأشخاص من كل مكان، وتم أتاحتها على جوجل بلاي واستحوذت على اعجاب الكثيرين حول العالم، ويبحث الكثيرين عن موعد نزول ببجي نيو ستيت بالإضافة إلى رغبتهم القوية في معرفته للتحديثات التي تحدث في جميع الألعاب من حين لأخر، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك اللعبة بالتفصيل.

لعبة ببجي نيو ستيت

هي واحدة من الالعاب التي الإعلان عنها في فبراير لعان 2021، فهي تعد واحدة من ضمن أحدث الألعاب كما أنها جديدة ولا تشبه الألعاب القديمة سواء ببجي أو غيرها، فهي نسخة مختلفة تمامًا عن ببجي القديمة، فهي تتسم بتغيير السيارات والدراجات كما يوجد بها العديد من المزايا التي جعلت الكثيرين ينتظرونها.

موعد نزول ببجي نيو ستيت

شركة مطورة اللعبة ببجي نيو ستيت بموعد صدورها وسوف يكون في نهاية العام، وهي لعبة تم إطلاقها منذ فترة قريبة في جوجل بلاي وصُنفت من ذمن ألعاب الحركة، وعلى الرغم من إطلاقها إلى أنها حازت على إعجاب المستخدمين وحصلت على تقييم 3.7 من قبلهم، ومُتاحة لكافة الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد.

معلومات لعبة ببجي نيو ستيت

أن تلك اللعبة هي إصدار رقم 0.9.16.122 حيث يمكنك تنزيلها من جوجل بلاي بحجم يصل لـ 1.4جيجا بايت، وشهدت الملايين من الأشخاص الذين قاموا بتثبيتها على الأجهزة الخاصة بهم التي تعمل بنظام الأندرويد، إلى جانب المزايا التي تشملها اللعبة مما دفع الملايين لها واستطاعت أن تنال على إعجاب الكثيرين.

رابط لعبة ببجي نيو ستيت

أصبحت من أكثر الألعاب بحثًا من مختلف الدول من قبل مُحبي الألعاب، حيث تعتبر من الألعاب التي يُمكن تنزيلها على الهواتف الذكية بعد إصدارها من قبل الشركة المُصنعة، فهي لعبة تشمل أنماط حديثة ومختلفة، ويُمكنك تنزيلها سواء لأجهزة الأندوريد أو الأيفون.

بهذا نكون تطرقنا إلى موضوع يحمل عنوان موعد نزول ببجي نيو ستيت كما ذكرنا لكم كافة التفاصيل التي تخص تلك اللعبة بالتفاصيل، ونرجو أن يكون نال إعجابكم، وإذا رغبت في الاستفسار عن أي أمر يتعلق باللعبة عليك التواصل معنا على التعليقات.