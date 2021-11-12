خطوات تنزيل لعبة ماين كرافت Minecraft على جهاز الكمبيوتر و Android مجانا

خطوات تنزيل لعبة ماين كرافت Minecraft هو محل اهتمام الكثير من الأشخاص الآن من عشاق لعبة Minecraft ، لأن هذه اللعبة تمنح اللاعب المتعة والإثارة، حيث يبحث الكثيرين عنها على محركات بحث جوجل وذلك للاستمتاع بها وكذلك جميع الميزات التي تقدمها، فقد زاد عدد الأشخاص الذين قاموا بتنزيل لعبة Minecraft، فهي من أكثر الألعاب استخداما وهناك أعداد هائلة من التنزيلات للعبة اام عبر متجر Google Play ، والاستمتاع بهذه اللعبة اتبع خطوات التنزيل التي ستنضم إليها لاحقًا.

طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت أحدث إصدار

يتساءل الكثير من الناس عن كيفية تنزيل لعبة PUBG على جهاز Android ، دون دفع الكثير من المال ، وإليك خطوات تنزيل اللعبة:

تحتاج أولاً إلى الانتقال إلى متجر Google Play الذي يتواجد على هاتف Android الخاص بك.

سيكون لدى المستخدم العديد من الخيارات، حيث يقوم اللاعب لعبة ماين كرافت

ثم ينقر لتثبيت اللعبة على جهاز الجوال ، حيث يمكن للاعب شراء اللعبة وذلك من خلال بعض المصادر الرسمية.

خطوات تنزيل Minecraft على جهاز الكمبيوتر

الآن قم بتنزيل Minecraft دون دفع أي أموال على جهاز الكمبيوتر المتصل بالانترنت وذلك من قيامه بعمل هذه الخطوات الاتية:

أولا؛ قم بالوصول إلى متصفح جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ثانيا؛ اكتب اسم اللعبة. ثالثا؛ ثم انقر بعد ذلك فوق Windows رابعا ؛ بعد ذلك ستظهر صفحة بها لعبة ماين كرافت. خامسا ؛ قم بتسجيل الدخول باستخدام Microsoft Suspender. سادسا بفتح الملف ، ثم بعد ذلك يقوم بتنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وأخيراً سيتم تثبيت لعبة ماين كرافت

خطوات تنزيل لعبة ماين كرافت Minecraft علي نظام Android

أصدرت الشركة المالكة للعبة ماين كرافت ورابط تنزيل لعبة Minecraft وذلك لجميع الأجهزة المختلفة التي سوف تعمل علي أنظمة تشغيل والتي تتم عبر نظام Android وسيكون خلال تطبيق Google Play. باتباع الخطوات التالية: