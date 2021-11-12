نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عمل فروع فودافون وأهم الأكواد التي يحتاجها كل مشترك وأحدث عروض Vodafone في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد عمل فروع فودافون في مصر تعتبر فودافون من أهم شركات الإتصالات العالمية، وتقدم خدمات عديدة ومتنوعة مثل خدمات الإنترنت، خدمات التجوال، المكالمات الدولية، دفع الفواتير، وتقدم فودافون عروض مميزة متعلقة باالميجابايت والمكالمات، وتقدم فودافون أيضًا خدمات ترفيهية تساعد على تلبية إحتياجات العملاء، ومن أهم هذه الخدمات خدمات الكول، خدمات تحويل الأموال، خدمات الشحن، خدمات دفع الفواتير، خدمات التبرعات، خدمات الدفع أونلاين، خدمات الميني كول، خدمات البطاقات المتعددة.

مواعيد عمل فروع فودافون

تستمر جميع فروع فودافون في تقديم خدماتها للعملاء بإستمرار من يوم السبت حتى يوم الأربعاء من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

أما يوم الخميس يتم العمل من التاسعة صباحاً حتى العاشرة مساءً.

أما يوم الجمعة فتكون مواعيد العمل من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة العاشرة مساءً.

أكواد خدمات فودافون

يُمكن الحصول على جميع خدمات فودافون المميزة والحصرية من خلال الإتصال على الأكواد التالية:

الاستعلام عن رقم *878#

خدمة العملاء 888

شحن الكارت #الرقم*858*

معرفة الوقت والتاريخ #100*

خاصية إنتظار المكالمات #43*

الكول تون #0*550*

فودافون كاش #5*9*

عروض فودافون #2000*

تحويل المكالمات لرقم آخر #الرقم المراد تحويل المكالمات إليه*67*

سلفني شكرًا #3*868*

خدمة التجوال #5*888*

فودافون إنترنت #4*888*

تحويل الرصيد لرقم آخر *2*868*

باقات الإنترنت #5*2000*

باقات المكالمات #225*

فودافون لايف *888*4#

معرفة عدد الفليكسات المتبقية #60*

عروض فودافون

عرض 400 ميجا بايت، ويحصل عليه العميل بشكل مجاني عند قيامه بتحميل تطبيق “أنا فودافون” أو القيام بتحديث التطبيق بشكل مستمر.

عرض فليكس

يُمكن من خلال هذا النظام الحصول على وحدات أو فليكسات متعددة كدقائق لكافة شبكات المحمول، والإنترنت أيضاً، ويتوفر في عرض فليكس:

باقة فليكس 25، وسعر الباقة 25 جنيه، ويتم الحصول من خلالها على 600 فليكس في الشهر.

وباقة فليكس 35، وسعرها 35 جنيه، ويتم الحصول من خلالها على 1400 فليكس في الشهر.

باقة فليكس 60، وسعرها 60 جنيه، ويتم الحصول من خلالها على 2700 فليكس في الشهر.

عرض Vodafone Plus

يقدم هذا العرض خدمات عديدة لباقات الإنترنت المتنوعة، مثل باقات Plus و Plus كومبو، ويتوفر في العرض:

باقة 2000 سوبر ميجا المميزة بقيمة 15 جنيه.

وباقة 3500 سوبر ميجا بقيمة 25 جنيه.

باقة 6000 سوبر ميجا بقيمة 35 جنيه.

وأيضاً باقة 8000 سوبر ميجا بقيمة 45 جنيه.

باقة 12000 سوبر ميجا بقيمة 65 جنيه.

قدمنا لكم مواعيد عمل فروع فودافون وأهم الأكواد التي يحتاجها كل مشترك، حيث يود كل مشتركي شركات المحمول معرفة الرصيد سواء أورنج أو اتصالات أو وي وأيضاً الاستمتاع بالخدمات الأخرى التي تقدمها كل شركة.