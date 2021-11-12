أخر تحديثات لعبة ماين كرافت لكافة أنواع الأجهزة  Minecraft 2021

تعد لعبة ماين كرافت Minecraft واحدة من أكثر الألعاب رواجاً حول العالم، حيث تعتبر لعبة ماين كرافت لعبة سهلة لا تكون مضطر إلى دفع رسوم من أجل لعبها، واللعبة تمتلك عدد من الإصدارات الملائمة لأنظمة التشغيل المختلفة حيث أنها تلائم نظام الويندوز والأندرويد و نظام ios، وعن طريق ما نقدمة من محتوى في هذا المقال سنوضح لك الطريقة الأيسر لتكون قادر على الحصول على الإصدار الأصلي من اللعبة، وخطوات تشغيلها وكيفية تشغيلها على الكومبيوتر وما تتطلبه للتشغيل.

خطوات الحصول علي لعبة ماين كرافت وتثبيتها على جهاز الاندرويد

لعبة ماين كرافت Minecraft مصممة للعمل على أغلب أنظمة التشغيل المتاحة، ولكن كل نظام من أنظمة التشغيل يمتلك حد أدنى حتى تعمل اللعبة ومن ضمنها تشغيل اللعبة على الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد حيث أنها تتطلب عدد محدود من المتطلبات، والحد الأدنى لنظام التشغيل أندرويد كالتالي:

يستلزم أن تكون الذاكرة العشوائية للوصول هي 2 جيجابايت رام على الأقل حتى تعمل اللعبة.

أن يكون نظام الاندرويد 4.0.4.

أن تكون سرعة البروسيسور ARM-C7A على الأقل 800 ميجا هرتز.

وجود مساحة فارغة 1 جيجابايت على الأقل في مساحة جهازك الداخلية.

وتتم عملية تثبيت اللعبة على الجهاز الذي يعمل بنظام الأندرويد بخطوات يسيرة، حيث كل ما عليك عمله هو الولوج إلى جوجل بلاي وفي مربع البحث اكتب اسم اللعبة ماين كرافت Minecraft، بعدها ستظهر لك اللعبة أول نتيجة قم بالنقر على أيقونة تثبيت، وسوف يتم تثبيت اللعبة بشكل تلقائي.

خطوات لعبة ماين كرافت على جهاز الكمبيوتر