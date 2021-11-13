نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن طريقة شحن شدات ببجي pubg uc 2021 من الموقع الرسمي للحصول على آلاف الشدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي بعد التحديث، تحتل لعبة ببجي تريند الالعاب على مدار أكثر من سنتين حتى الآن، وذلك لان العبة متميزة عن غيرها من الألعاب المتواجدة في الوقت الحالي، بالاضافة إلى التحديثات الدورية التي تقوم بها الشركة المالكة للُعبة، مما يؤدي إلى كثرة البحث عن شحن شدات ببجي بعد التحديث، وذلك لشراء الازياء والاسلحة التي تمت إضافتها في السيزون العشرون والجديد.

يذكر أن هناك العديد من المميزات التي تمت إضافتها في تحديث ببجي الجديد 1.5 خاصة فيما يخص الخرائط الجديد التي تحمل اسم اشتعال، بالإضافة إلى الأسلحة والملابس المتطورة، لذا يبحث الكثير من اللاعبين عن شحن شدات ببجي وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا.شحن شدات ببجي بعد التحديث.

شحن شدات ببجي

تعتبر لعبة ببجي واحدة من اكبر واشهر العاب القتال المتواجدة في الوقت الحالي، والتي تهدف إلى تنمية العديد من المهارات لدى اللاعبين مثل سرعة البديهة، وايضًا تنمية روح الدعم بين الفريق، عن طريق النزول في تيم واحد، والبحث عن الاسلحة والموارد الهامة التي ستجعلك اللاعب الاول.

وهناك الكثير من اللاعبين الذين يلعبون في هيئة فريق عن طريق التجمع في مكان واحد وعدم التفرق، وقد أنشئت لعبة ببجي عام 2017 وتم وجودها على الهواتف الاندرويد، وبعد فترة قصيرة قد تمت اتاحة اللعبة على البلاي ستيشن، مما أدى إلى زيادة شهرتها، بالاضافة إلى ذلك فإنه يمكن نزول فريق سويًا من بلاد مختلفة مما يقوي التعارف على اللهجات بين اللاعبين.

طريقة شحن شدات ببجي

● في الخطوة الأولى قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بلعبة ببجي وهو midasbuy.

● انشأ حساب داخل اللعبة عن طريق ادخال البيانات المطلوبة منك، او سجل الدخول اذا كنت تملك حساب مسبق.

● ستظهر أمامك داخل الموقع العديد من الخدمات، اختر “شراء” ضمنهم.

● ادخل المعرف الخاص بك او كما يطلق عليه البعض “الآي دي” في خانة الرقم التعريفي للاعب.

● قم بإختيار العُملة الخاصة بك وبعد ذلك اختر طريقة الدفع.

● ادخل رقم الهاتف الخاص بك.

● سيتم ارسال كود على رقم الهاتف قم بإدخاله في خانته.

● ستصدر لك الشدات.

الجدير بالذكر أن شدات ببجي موبايل تساعد على احتراف لعبة ببجي بكل سهولة حيث تمكن اللاعبين من شراء اسلحلة وملابس متطورة كما أنها تساعد على شراء مركبات رائعة ولا يتوقف الأمر على ذلك بل تساعد على شراء كل ما يلزم اللاعب من معدات مثل الشنطة وغيرها من الأمور التي تجعل اللاعب يظهر بشكل محترف.