أسلحة لعبة ببجي الجديدة من بينهم أقوي 5 أسلحة تمكنك من الفوز فوراً

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عمر شويل - جدة أسلحة لعبة ببجي الجديدة، التي جاءت مع التحديث الجديد للعبة PUBG New State والذي يضم كم هائل من أدوات القتال في اللعبة وكذلك نجد أن التحديث الجديد للعبة ضخ أفضل أنواع الجرافيك في ألعاب الفيديو مما يزيد اللعبة تشويقا، لذا نوضح لكم عبر هذا الموضوع اهم أنواع الأسلحة ومعدات اللعب في pubg والتي من خلالها تتمكن من الفوز باللعبة الأكثر شعبية في العالم.

والذي بلغ عدد من قاموا بتنزيلها الملايين حول العالم، حيث وفقاً إلي اخر الإحصائيات أن أكثر من نصف مليار شخص خارج الصين قام بتحميل لعبة ببجي موبايل خلال العقود الأخيرة، والتي تقدم التطور الجديد للعبة في إصدارها الأخير PUBG New State والذي يضم كم هائل من أحدث أنواع الجرافيك والتكنولوجيا الحديثة في أسلحة ببجي الجديدة.

أسلحة لعبة ببجي الجديدة

لعبة ببجي 2 أو الإصدار الجديد من pubg mobile الذي يسمي pubg new state والمتوافر بشكل مجاني علي متجر ابل أو متجر جوجل بلاي تم أضافه به العديد من التحسينات التي تتناسب مع هذه المرحلة بعد أن قل نسب الاهتمام من البعض بالإصدار القديم للعبة ببجي، لهذا ستجد بها الإصدار الكثير من التقنيات الحديثة في اللعبة، والاهم لدي البعض تجد بعض معدات القتال في ببجي بأشكال مختلفة عن السابق من حيث شكل وقوة الأسلحة كما يتمكن اللاعب وفقا للتحديث الجديد للعبة تصنيع الأسلحة بنفسة من خلال مجموعة من التحصينات التي يتم تحصين اللاعب بها.

تجد اهم الاسلحة في pubg هي الدرع الباليستي المستقبلي، والطائرات المسيرة فضلا عن مجموعة كبيرة من المركبات الجديدة ذات السرعة العالية والتي أوضحنا مسبقا في أسرار لعبة ببجي التي تمكنك من الفوز بسهولة.

تحديث ببجي موبايل 2021

يمكنكم آلان تحميل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد 2021 المتاح حاليآ علي متجر جوجل بلاي وابل ستور للهواتف الأندرويد والايفون والكمبيوتر، يمكنكم تنزيل هذا الإصدار من خلال التوجه إلي المتجر وتنزيل الإصدار الجديد، شمل الإصدار الجديد إضافة شخصية الممثل الكوميدي محمد هنيدي الي اللعبة، الأمر الذي جعل الملايين من عشاق اللعبة البحث عن آخر إصدارات pubg mobile.

اهم 5 أسلحة pubg mobile

سلاح Weathered Mustang Groza واحد من اهم الأسلحة ذات المظهر الجذاب الرائع والذي لديه القدرة الهائلة في عمليات القتال.

Blood and Bones M16A4 واحدة من بنقديات الهجومية الشرسة التي يستطيع المقاتل الهجوم بكل قوة.

The Fool M416 تتميز هذه البندقية بحسن التصويب ودقة القتال وفضلا عن شكلها الساحر المتميز.

Glacier M416 يتميز هذا السلاح الفتاك بسرعة اطلاق النيران ودقة التصويب.

سلاح AKM سلاح جيد دا لونه مطهي بالذهب يعد من اجمل أشكال الأسلحة الموجودة في لعبة ببجي.

تتمكن من خلال تلك المعدات والأسلحة الفوز ببجي، ولكن يتبقى أن نوضح إليكم أن طريقة الحصول علي الملابس والأزياء ومعدات القتال تتم من موقع midasbuy وهو الموقع الذي يتيح للجميع الهدايا الكثيرة والمفاجأة العديدة.

طريقة الفوز في لعبة ببجي موبايل

هناك حيل كثيرة قد تساعدكم كثيرة في الفوز في لعبة ببجي موبايل ولكن أهم تلك الحيل أن تعرف جيداً أهم السيارات التي ينبغي أن تستخدمها في اللعبة من أجل مساعدتك في الفوز في لعبة ببجي موبايل من بينها سيارات Rony التي تتميز بالنقل الجماعي، وسيارات dacia المتميزة في نقل عدد كبير من الركاب، وسيارات buggy، كما عليك عند السقوط من الطائرة الا تتسرع واختار المكان والموعد المناسب.

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