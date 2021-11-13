وزارة المالية: مزاد سيارات جديد لنيابات الصعيد فى مصر

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فعاليات مزاد حكومي جديد لسيارات نيابات وجه قبلي في نهاية شهر نوفمبر الجاري مع موديلات ملاكي ونقل وميكروباص وتكاتك وموتوسيكلات.

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية ان مزاد نيابات الصعيد ، سيقام فى جلسة مزاد ستقام في يوم 29 نوفمبر الجاري ، ويشمل عدد من السيارات الملاكي وبيك أب و النقل و الميكروباص و الموتوسيكلات و التروسيكلات و التكاتك ، والبعض منها يرخص والبعض الآخر لا يرخص.

ويضم ماركات مختلفة من بينها شيفروليه ، ميتسوبيشي ، مازدا ، ام زد ، باجاج ، سوزوكي ، رينو ، هامرز ، كيا ، مرسيدس ، هيونداي ، ايسوزو ، بولمان ، أنتوس ، سي ام جي ، حلاوة ، لادا ، دايو ، نصر ، تويوتا ، اسبرانزا ، بولونيز ، بيجو ، فيات ، كاوازكي ، جاوا .

وتابعت هيئة الخدمات الحكومية ، ان سعر كراسة الشروط للمزاد تبلغ 400 جنيه ، وتأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه . ويتم دفع 30% فور رسو المزاد والباقي خلال 15 يوم كما يأتي البيع بدون عمولات .

وتباع كراسة الشروط في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي في مقر هيئة الخدمات الحكومية.

وسيقام المزاد في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهراً .