تثبيت لعبة GTA V الأصلية للاندرويد إصدار Grand Theft Auto: San Andreas

لعبة GTA V الأصلية ، العديد من المستخدمين حول العالم يبحثون عن كيفية التثبيت الصحيحة والرسمية لهذا الإصدار الأعظم من لعبة Grand Theft Auto. فلا تقلق عزيزي المستخدم أن الآن في المكان الصحيح ليعرفك كيفية التثبيت الرسمية والمضمونة 100% بدون أي إعلانات أو أيقونات مزعجة تعوق عملية التثبيت علي الجوالات المحمولة. حيث ظهر أول مرة إصدار Grand Theft Auto: San Andreas مباشرة بعد صدور إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city الذي يعد الأقدم في عالم لعبة GTA V. كما حازت هذين الإصدارين السابقين علي إعجاب مستخدمي الألعاب الإلكترونية. ولكن يعد الأفضل حتي الآن إصدار سان أندرياس. حيث أنه أفضل تصميم وطريقة لعب وشكل عصابات مختلف عن أي إصدارات أخري. كما هناك محطات المترو والقطارات التي تشبه الحقيقة. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم بالخطوات تثبيت لعبة GTA V للاندرويد. كما سنستعرض المتطلبات التي يتم تشغيل عليها اللعبة علي الجوالات. وذلك من خلال موقعكم المتميز (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

تثبيت لعبة GTA V الأصلية Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد

هناك الكثير من المواقع التي تقدم خدمة تثبيت اللعبة علي الجوالات GTA V APK. والتي في الأغلب تكون مواقع تعمل علي الاحتيال والتي تدمر بيانات مستخدمي اللعبة. كما يستخدمون بيانات المستخدمين في الترويج غير المشروع. ويجب عزيزي المستخدم أن نقوم بتثبيت لعبة Grand Theft Auto أي إصدار تريده عن طريق جوجل بلاي وذلك للأمان والخصوصية. كما يجب إتباع الخطوات التالية لتثبيت اللعبة بنجاح علي جوالك المحمول بدون مشاكل.

يجب أولا عزيزي المستخدم أن تقوم بالاتصال بالأنترنت عبر جوالك. وإنشاء حساب جديد في تطبيق جوجل بلاي ببريدك الإلكتروني. وذلك في حالة إذا كان ليس لديك أي حسابات علي جوجل بلاي.

سوف يفتح جوجل بلاي ويرجى النقر علي مستطيل البحث الظاهر في أعلي صفحة التطبيق.

كما يجب أن نكتب في مستطيل البحث لعبة GTA V الأصلية أو كتابة Grand Theft Auto: San Andreas ثم النقر علي بحث. وهنا سوف يظهر العديد من الإصدارات المدفوعة مثل سان أندرياس ، Grand Theft Auto: Vice city وإصدار GTA Liberty City Stories . كما ستظهر بعض الألعاب المجانية والغير أحترافية بالمرة تصميم بدائي في طريقة اللعب. وذلك ننصح بخيار الإصدار المدفوع وتحديدا لعبة GTA V للاندرويد سان أندرياس الأفضل علي الإطلاق.

أو كتابة ثم النقر علي بحث. وهنا سوف يظهر العديد من الإصدارات المدفوعة مثل سان أندرياس ، وإصدار كما ستظهر بعض الألعاب المجانية والغير أحترافية بالمرة تصميم بدائي في طريقة اللعب. وذلك ننصح بخيار الإصدار المدفوع وتحديدا سان أندرياس الأفضل علي الإطلاق. افتح صفحة اللعبة والنقر علي سعر اللعبة والمقدر وهو 30 ريالا سعوديا. و130 جنيها مصريا.

قم بدفع قيمة اللعبة المقدرة وذلك من خلال طرق الدفع الإلكترونية المتاحة داخل الدولة التي تقيم فيها.

الآن سوف يظهر زر التثبيت قم بالضغط عليه. وسوف تثبت علي جوالك لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد بنجاح بدون مشاكل.

متطلبات تشغيل إصدار Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد

إصدار لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس تعوق بعض مستخدميها في لعبها بعد تثبيتها علي الجوال. حيث يجب توافر شروط متطلبات تشغيلها علي الجوالات التي تعمل بنظام أندرويد وهي كالتالي:

حجم لعبة GTA V للاندرويد يصل حتي 4 جيجا وذلك نظرا أنها تعمل بدون أنترنت. ويفضل أن تكون المساحة في الهاتف أكبر من ذلك.

يصل حتي 4 جيجا وذلك نظرا أنها تعمل بدون أنترنت. ويفضل أن تكون المساحة في الهاتف أكبر من ذلك. كما تعمل GTA V APK سان أندرياس علي ذاكرة عشوائية وهي رامات الجوال والتي يجب أن تكون إصدارها حديث وتصل سرعتها إلي 4 جيجا أو أكثر 6 جيجا أو 8 جيجا.

سان أندرياس علي ذاكرة عشوائية وهي رامات الجوال والتي يجب أن تكون إصدارها حديث وتصل سرعتها إلي 4 جيجا أو أكثر 6 جيجا أو 8 جيجا. معالج تشغيل أداء اللعبة بشكل خرافي ودقة عالية يجب أن يكون من فئة SNAP DRAGON 732G وهي أقل فئة لتشغيل لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد وينصح بإصدار أعلى.

وينصح بإصدار أعلى. رسوميات لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ليس مثل Grand Theft Auto: Vice city . تعد الأخيرة من الفئات المتوسطة ولكن سان أندرياس رسوميات التصميم عالي الجودة وينصح بمعالج رسومي قوي من الفئات الفلاج شيب لتشغيل اللعبة بنجاح.

ليس مثل . تعد الأخيرة من الفئات المتوسطة ولكن سان أندرياس رسوميات التصميم عالي الجودة وينصح بمعالج رسومي قوي من الفئات الفلاج شيب لتشغيل اللعبة بنجاح. كما تعمل لعبة GTA V الأصلية بسهولة علي إصدار اندرويد 11.

عزيزي المستخدم الذي يبحث عن تثبيت لعبة GTA V الأصلية. لقد أستعرضنا خطوات التثبيت الصحيحة من جوجل بلاي بنجاح. كما أستعرضنا لك أيضا متطلبات تشغيل إصدار Grand Theft Auto: San Andreas علي الجوالات الاندرويد. نتمنى لكم أن تستمتعوا باللعب. ونتمنى لكم الدوام بالصحة والعافية.