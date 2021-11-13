نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاح الآن تثبيت PUBG NEW STATE الأصلية لجميع الهواتف بعد أن تم إصدارها رسميا من ببجي نيو ستيت الموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة PUBG NEW STATE تم إصدارها رسميا منذ وقت قليل، حيث أصبح متاح الآن تحميل PUBG NEW STATE على هواتف الأندرويد والأيفون وأيضا هواتف سامسونج. حيث تعتبر اللعبة هي لعبة فيديو حركية من نوع الباتل رويال. وهي الجزء الثاني من لعبة ببجي موبايل الشهيرة من تطوير إستوديوهات ببجي. تتميز هذه اللعبة عن غيرها من الإلعاب الإلكترونية الأخري بالكثير من المميزات مثل أن اللعبة تدور أحداثها في عام 2051 ويتميز هذا العالم بالكثير من التطورات التكنولوجية الحديثة التي لا نجدها في وقتنا الحالي. والتي تساعد اللاعبين على الفوز والبقاء لأطول فترة ممكنة على قيد الحياة. وذلك عن طريق توفير أقوي أنواع الأسلحة والمركبات والسيارات. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة تحميل ببجي نيو ستيت الإصدار الأصلي بطريقة رسمة وأمنة في خلال دقائق فقط. فتابعوني لمعرفة كافة التفاصيل.

PUBG NEW STATE

تزايدت عمليات البحث بشكل كبير جدا من قبل ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم عن لعبة PUBG NEW STATE . وذلك بعد إصدارها رسميا في يوم الخميس الموافق يوم 11 نوفمبر 2021. لآن جميع اللاعبين يريدون خوض تجربة لعب جديدة والتي تقدمها لعبة ببجي نيو ستيت الجديدة حيث المغامرة والتشويق والإثارة في عالم مفتوح. ملئ بالملابس الجديدة والأسلحة القوية والحديثة إلى جانب معدات أخري متطورة. كما يوجد عناصر جديدة مثل الكمامة أو كاتم صوت الذي تم تعديل مظهره لجعله أكثر إثارة للإعجاب. في لعبة ببجي الجديدة سوف يكون لديك سلاحا مع وظيفة إطلاق النار بأكثر دقة وحرفية.

معارك لعبة PUBG NEW STATE

على الرغم من إضافة الكثير من التحسينات المثيرة للإعجاب التي ذكرناها لكم. لكن لا تزال PUBG NEW STATE تمتلك نفس طريقة اللعب في لعبة ببجي موبايل الإصدار السابق. للخوض في معارك جريئة وقوية ليشارك 100 لاعب في مباراة ليتم إنزالهم في خريطة تضاريس صغيرة للتجربة الأولي. بعد ذلك يتم توجيهك إلى منطقة محددة دون الذهاب لمشاهدة المعالم السياحية كما هو الحال في لعبة آر بي جي.

الزون في ببجي نيو ستيت

من أكثر المميزات التي تقدمها PUBG NEW STATE هي Bluezone. والذي يطلق عليه العرب أسم الزون بعد دقائق معدودة من الهبوط على الخريطة. ليبدأ الزون في ظهور علامات للاعبين ليذهبوا إلى هناك وهذا الأمر هو لابد من حدوثة. لتبدأ المغامرة في المباراة المكونة من مئة لاعب التي تستغرق وقت طويل. فمن المنطقي إنشاء منطقة لكل شخص للدخول بالاعتماد على عدد اللاعبين المتبقيين. وبعد فترة من الوقت في لعبة ببجي نيو ستيت سوف تضيق Bluezone نطاقها لتستمر في الانكماش. وهذا الأمر يتطلب منك العثور على الأسلحة والمعدات اللازمة والحرص على التحرك في هذه العملية. وعلى الأرجح سوف يجتمع اللاعبين الآخرين في محاولة إنزالها مع بندقيتك. وبعد أن تتغلب على 99 لاعب ستصبح أنت الناجي الوحد والفائز في pubg .

معدات PUBG: NEW STATE

على الرغم من أن لعبة PUBG NEW STATE توفر لك بيئة جديدة مع السيارات الحديثة والقوية التي لا يمكنك تجاهلها. ألا أن اللاعب مازال يهتم كثيرا بالأسلحة والمعدات التي تقدمها PUBG: NEW STATE . في بداية الأمر سوف تهبط على أرض جديدة لتحاول العثور على عناصر ضرورية وأساسية مثل الدم والدروع والخوذات والأسلحة. ومع الوقت بشكل تدريجي سوف تجد أشياء أكثر إفادة لك في اللعبة من بيئات كثيرة مختلفة والمعارضين المهزومين.

طريقة تحميل PUBG NEW STATE للأندرويد والأيفون وسامسونج

الآن أصبح بإمكان جميع محبي لعبة pubg الجديدة تحميل PUBG NEW STATE لجميع الهواتف ( الأندرويد والأيفون سامسونج ). بطريقة رسمة وأمنة في بضع دقائق قليلة. وهذه هي خطوات تحميل PUBG: NEW STATE APK :

إذا كان هاتفك أندرويد قم بفتح متجر جوجل بلاي.

أما إذا كان هاتفك أيفون قم بفتح متجر أبل ستور.

وبالنسبة لهاتف سامسونج قم بفتح متجر سامسونج.

من مربع البحث الظاهر أمامك في المتجر قم بكتابة ( لعبة PUBG NEW STATE ).

). الآن يجب عليك النقر على كلمة بحث.

سوف يظهر لك على الفور ببجي نيو ستيت الموقع الرسمي لتحميل اللعبة.

لتحميل اللعبة. حينها أنقر على كلمة ( تثبيت PUBG NEW STATE ).

). سوف يتم الآن عملية تحميل وتثبيت اللعبة على هاتفك.

يجب عليك الانتظار قليلا حتي يتم الانتهاء من التحميل والتثبيت.

يمكنك الآن فتح لعبة ببجي نيو ستيت والاستمتاع بالكثير من المغامرات الشيقة والمثيرة.

PUBG NEW STATE هي واحدة من أكثر الإلعاب الإلكترونية شهرة ونجاحا. حيث ظل اللاعبين في انتظار نزولها لوقت طويل بكل شغف لكي يتمكنوا من تجربة لعب جديدة وفريدة من نوعها قد لا تجدها فأي لعبة إلكترونية أخري. لذلك ننصحك بتجربة طريقة تحميل لعبة PUBG NEW STATE التي ذكرناها لكم في هذا المقال. فهي طريقة أمنة ورسمية يستخدمها ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم وخاصة العراق والسعودية والأردن والأمارات ومصر. الآن حان وقت اللعب والاستمتاع.