لعبة Grand Theft Auto الأصلية وكيفية تثبيت لعبة GTA: Liberty City Stories

لعبة Grand Theft Auto بها العديد من الإصدارات الخاصة بها . وذلك يرجع لشهرتها الواسعة علي مستوي العالم فقامت الشركة المصنعة بإصدار نسخ عديدة منها . كذلك من ضمن تلك النسخ Grand Theft Auto: San Andreas . التي طورتها شركة روك ستار جيم . كما أن النسخة الأخري من اللعبة Grand Theft Auto: Vice city . تحتوي علي تقنيات متطورة وجرافيك عالي الجودة في محتوياتها . كذلك أيضاً تم إتاحة تثبيت جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز بجانب النسخ المشار أليها . ذلك يكون من خلال المتاجر المعتمدة لهواتف أند رويد ، جوجل بلاي ، أبل ستور . ومن المعروف عن لعبة GTA V أنه منذ صدور أول نسخة لها عام 2003 وحتي الآن . يزداد عدد لاعبيها علي مستوي العالم كل . كما أن طريقة اللعب ما زالت كما هي بنفس طريقة شخص سئ السمعة داخل اللعبة يقوم بالسرقة وقتل المواطنين . واليوم من خلال المقال سنتعرف علي كيفية وطريقة تثبيت لعبة GTA: Liberty City Stories .

لعبة Grand Theft Auto وكيفية وطريقة تثبيت اللعبة

من المعروف عن لعبة جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز هي نسخة مصدرة حديثاً . من شركة روك ستار جيم من ضمن نسخ GTA APK . ومنذ أن تم إصدار تلك النسخة الحديثة يبحث العديد عن طريقة وكيفية تثبيت جراند ثفت أوتو . ولكن تختلف تلك النسخة عن نسخة Grand Theft Auto: San Andreas وهي اللعبة الأقوى حتي الآن من إصدارات جراند ثفت أوتو . ولمعرفة طريقة وكيفية تثبيت اللعبة . يتطلب ذلك بعض الخطوات البسيطة التي يتم اتباعها من خلال المتاجر المعتمدة للعبة . كذلك يجب مراعاة المتطلبات الخاصة بأجهزة هواتف أند رويد . التي وضحتها الشركة لكي ما تعمل لعبة جراند بشكل أفضل دون مواجهة مشاكل في لعبها وفي السطور القادمة . نتعرف علي الخطوات الخاصة بطريقة وكيفية تثبيت اللعبة .

طريقة وكيفية تثبيت لعبة GTA: Liberty City Stories

يتم تسجيل الدخول علي المتجر المتوافق مع هاتفك الخاص سواء GOOGLEPLAY أو متجر APPLE STORE . كذلك من خلال المربع الخاص بالبحث في المتاجر يتم تسجيل جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز . يتم فتح العديد من أسماء لعبة GTA V للأندرويد يتم تثبيت نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . ينصح بتثبيت النسخة المشار أليها سابقاً وذلك للمعلومات المتداولة عنها بأن بسعر أقل من جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز كما يتم الضغط علي زر تثبيت اللعبة ويتم التثبيت خلال دقائق معدودة علي هاتفك . كذلك يتم الضغط علي أدفع الآن من خلال خانة الدفع وثمن اللعبة 30 ريال سعودي . كما يتم تحديد الطريقة الخاصة بالدفع سواء VISA أو MASTER CARD وفقاً للوسيلة المتاحة للدولة . يتم بعد ذلك دفع ثمن لعبة GTA V APK وفقاً للطريقة المرغوبة لتكتمل عملية التثبيت . بعد أكتمال عملية الدفع تظهر الصفحة الخاصة بتثبيت لعبة جراند ثفت أوتو يتم الضغط عليه لبدء التثبيت .

جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز متطلبات التشغيل الخاصة بها

لعبة جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز تتطلب القليل من متطلبات التشغيل . ذلك علي عكس النسخة الخاصة بلعبة Grand Theft Auto: San Andreas . كما أن النسخة الجديدة تشبه لحد كبير النسخة السابقة لها . وتلك المتطلبات الخاصة بتشغيل اللعبة هي كالتالي :-

الحجم الخاص في لعبة GTA: Liberty City Stories علي المتاجر هو حجم 2.5GB . يجب توافر مساحة 5GB علي الهاتف وذلك لكي ما تعمل اللعبة بشكل جيد . كذلك من ضمن متطلبات جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز أن تكون RAM الهاتف 4GB . كما يجب أن يكون نظام التشغيل الخاص بالهاتف نظام أند رويد 11 . من ناحية المعالج تتطلب لعبة جراند معالج متوسط لا أكثر من ذلك . كذلك من ناحية المعالج الرسومي لتشغيل لعبة جراند يكون متوسط وليس أكثر من ذلك .

لعبة Grand Theft Auto والنسخة الجديدة الصادرة منها وهي نسخة . لعبة GTA: Liberty City Stories تم توضيح كيفية طريقة تثبيت اللعبة . ذلك من خلال المتاجر المعتمدة . ذلك بجانب توضيح المتطلبات الخاصة باللعبة لكي ما يتم تشغيلها علي هواتف أند رويد المختلفة .