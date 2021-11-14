نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سامسونج S21 fe في السعودية الأكثر تميزاً بمقابل بسيط في المقال التالي
سعر سامسونج S21 fe في السعودية من الجوالات التي تتصدر محركات البحث منذ عدة أيام، نظرأ لان هذا الجوال يوفر خصائص وميزات الفئات العُليا من الجوالات بمقابل مادي أقل، كان من المنتظر الإعلان عن هذا الجوال في شهر نوفمبر الجاري، ولكن تم تأجيل ذلك إلى مطلع العام المقبل بسبب نقص أشباه الموصلات، وفي هذا المقال من موقعكم ثقفني نقدم لكم موعد إصدار جوال سامسونج جلاكسي S21 fe بشكل رسمي وما هي أهم مواصفاته، وكذلك سعر جوال اس 21 إف إي بالسعودية 2021 في مكتبة جرير ومنافذ البيع.
سعر سامسونج S21 fe في السعودية
أعلنت شركة سامسونج أن جوال جلاكسي S21 الجديد سيكون سعره تقريباً 700 دولار للفئة 128 جيجا بايت، وهو ما يعادل في المملكة العربية السعودية تقريباً 2625 ريال سعودي.
مواصفات جوال سامسونج S21 fe
الشحن والبطارية
- سعة البطارية 4500 مللي أمبير.
- تدعم الشحن السريع.
- القوة 25 وات.
- يستمر طويلاً بدون شحن.
مواصفات شاشة سامسونج S21 fe
- شاشة سوبر اموليد 6.41 انش.
- الدقة 1080 * 2400 بكسل.
- كثافة البكسلة 411 بكسل لكل بوصة.
- أبعاد الشاشة 20*9.
نظام التشغيل
- يعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 11.
- واجهة المستخدم One ui 3.1.
معالج سامسونج اس 21 إف إي
- المعالج الأساسي qualcomme snapdragon 888 5G.
- ذاكرة داخلية تصل إلى 128 أو 246 جيجا بايت.
- ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5.
- الذاكرة التخزينية UFS 3.1.
الكاميرات
- الكاميرا الأساسية الخلفية 12 ميجا بكسل.
- كاميرا أخرى بنفس الدقة لتوسيع الرؤية.
- وكاميرا ثالثة للزوم وفصل الخلفية بدقة 8 ميجا بيكسل.
- كاميرا سيلفي متطورة جداً بدقة تصل إلى 32 ميجا بكسل.
- دقة تصوير للفيديوهات حتى 8k.
موعد طرح جوال سامسونج جلاكسي S21 fe في الأسواق
صرحت الشركة الأم Samsung بأن هذا جوال جلاكسي S21 fe سيكون جاهزاً للطرح في الأسواق العالمية في شهر يناير القادم 2022 بعد تأجيل هذا الموعد لمدة شهرين، حيث كان من المنتظر أن يتم طرحه بالأسواق في شهر نوفمبر الجاري، ولكن لم يتبقى سوى أسابيع قليلة على صدوره.
ألوان الجهاز المقترحة ستكون الأسود والأبيض والأرجواني والأخضر، إما بشريحة واحدة أو شريحتين من نوع نانو Sim ويدعم الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس من الهواتف الذكية.
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