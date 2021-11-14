لعبة GTA V الأصلية للجوالات تثبيت إصدار Grand Theft Auto: San Andreas

لعبة GTA V الأصلية ، الآن علي الجوالات الاندرويد وبكل سهولة يمكنك تثبيتها والاستمتاع باللعب والمغامرة. حيث الدخول في عالم المغامرة المثير عالم من السرقة والقتل ودخول المنشآت العامة وقيادة سيارات الشرطة. كما يمكن ارتداء الملابس الرسمية الخاصة بالشرطة. كما تندرج لعبة Grand Theft Auto تحت الألعاب العنيفة. حيث لا يمكن أستخدام اللعبة دون سن الثمانية عشر عاما أستخدام هذه اللعبة. وتم ظهور هذه اللعبة المشوقة أول مرة في عام 2003 علي الكمبيوتر. حيث أول إصدار لعبة GTA V كان يعمل بنظام أحترافي في ذلك الوقت ولكن كانت محدودة في طريقة اللعب. حيث المدن كانت مغلقة واللعب كان منحصر في شوارع محدودة مما يعطي تقييد في طريقة اللعب. وفي وقت لاحق تم تحديث اللعبة بشكل كامل وأصدرت إصدارات يعتبر هم الأشهر في تاريخ اللعبة وهما Grand Theft Auto: Vice city، Grand Theft Auto: San Andreas واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض كيفية تثبيت لعبة GTA V الأصلية كما سنستعرض متطلبات لعبة Grand Theft Auto: San Andreas لتشغيلها علي الجوالات الاندرويد. وذلك من خلال السطور القليلة القادمة.

كيفية تثبيت لعبة GTA V الأصلية إصدار Grand Theft Auto: San Andreas للجوالات الاندرويد

من موقعكم المفضل (ثقفني) ننصح دائما بمتابعتنا للحصول علي التثبيت الرسمي للألعاب الإلكترونية. حيث هناك الكثير من المنصات الغير أمنة تقدم خدمة تثبيت الألعاب ولكنها تعمل علي سرقة بيانات المستخدمين الذين يقومون بزيارة مواقعهم الإلكترونية لتثبيت لعبة GTA V APK. حيث ننصح بتثبيت لعبة Grand Theft Auto من موقع جوجل بلاي وذلك بالدخول علي التطبيق عن طريق البريد الإلكتروني المخصص لديك. والآن تابع معنا عزيزي القارئ الخطوات التالية لتثبيتها بنجاح.

يجب الاتصال أولا بالأنترنت عن طريق الجوال الاندرويد.

كما يجب الدخول علي تطبيق GOOGLE PLAY. وفي حالة عدم تسجيلك في جوجل بلاي يجب تسجيل حساب جديد بالبريد الإلكتروني والاستمتاع بخدمات جوجل المختلفة.

سوف يفتح لك صفحة جوجل بلاي أنظر أعلي شاشة الجوال وأكتب في مربع البحث Grand Theft Auto: San Andreas وبعض الإصدارات الأخري المدفوعة أيضا مثل. Grand Theft Auto: Vice city ، GTA Liberty City Stories . كما ستظهر الإصدارات المجانية التي تبدو بدائية في اللعب كما أنها غير أحترافية وغير مشوقة.

وبعض الإصدارات الأخري المدفوعة أيضا مثل. ، . كما ستظهر الإصدارات المجانية التي تبدو بدائية في اللعب كما أنها غير أحترافية وغير مشوقة. الآن نقوم باختيار أي من إصدارات لعبة GTA V الأصلية لجوالك. حيث دائما يفضل أن نقوم باختيار إصدار Grand Theft Auto: San Andreas المشوق. حيث التصميم الرائع والمغامرة وجودة رسوميات اللعبة التي ليس لها مثيل.

لجوالك. حيث دائما يفضل أن نقوم باختيار إصدار المشوق. حيث التصميم الرائع والمغامرة وجودة رسوميات اللعبة التي ليس لها مثيل. بعد الضغط علي إصدار لعبة GTA V للاندرويد سان اندرياس. سوف تفتح الصفحة الرسمية للعبة يجب النقر علي السعر المقدر أمامكم لدفع ثمنها وهو 30 ريالا سعوديا.

سان اندرياس. سوف تفتح الصفحة الرسمية للعبة يجب النقر علي السعر المقدر أمامكم لدفع ثمنها وهو 30 ريالا سعوديا. يرجى اختيار الطريقة المناسبة لك في الدفع الإلكتروني وقم بدفع قيمة إصدار اللعبة.

بعد عملية الدفع سوف يظهر زر التثبيت. يجب النقر عليه وسوف تثبت بنجاح.

كما يجب بعد التثبيت ربط حسابك في اللعبة مع فيسبوك.

شروط ومتطلبات لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد

لعبة GTA V الأصلية من الألعاب التي تعتمد علي رسوميات جرافيك عالية الجودة. وذلك يجب أن يتضمن الجوال بعض المتطلبات التي ربما تعوق البعض في أستخدام اللعبة ولهذه المتطلبات يجب إتباع الشروط التالية.

حجم لعبة GTA V للاندرويد كبير إلي حد ما حيث يصل حجمها إلي 4 جيجا بايت. فيجب علي الجوال أن يتوفر به تلك المساحة أو أكثر من ذلك.

كبير إلي حد ما حيث يصل حجمها إلي 4 جيجا بايت. فيجب علي الجوال أن يتوفر به تلك المساحة أو أكثر من ذلك. كما يجب تشغيل لعبة Grand Theft Auto علي ذاكرة عشوائية (رامات) 4 جيجا. وذلك لضمان سرعة متوسطة للعبة ولتشغيلها بسرعة عالية يجب أن يكون الجوال يحتوي علي رامات 6 جيجا أو أكثر.

علي ذاكرة عشوائية (رامات) 4 جيجا. وذلك لضمان سرعة متوسطة للعبة ولتشغيلها بسرعة عالية يجب أن يكون الجوال يحتوي علي رامات 6 جيجا أو أكثر. معالج قوي الذي يقوم بتشغيل اللعبة بأداء عالي دون إتلاف الجوال حيث تعمل لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد سان أندرياس علي معالج قوي لا يقل عن معالج ثماني النواة. عكس إصدار Grand Theft Auto: Vice city، GTA Liberty City Stories والذي يعتبر أنهم يعملون علي أنظمة متوسطة

سان أندرياس علي معالج قوي لا يقل عن معالج ثماني النواة. عكس إصدار Grand Theft Auto: Vice city، GTA Liberty City Stories والذي يعتبر أنهم يعملون علي أنظمة متوسطة كما تعمل لعبة GTAV APK علي معالك رسوميات قوي نظرا لجودتها العالية.

علي معالك رسوميات قوي نظرا لجودتها العالية. كما تعمل علي أندرويد إصدار 11.

أعزائي مستخدمي الألعاب الإلكترونية وخاصة لعبة GTA V للاندرويد. قد أستعرضنا لكم بالخطوات تثبيت لعبة GTA V الأصلية. كما قمنا باستعراض المتطلبات التي يتم تشغيل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas علي الجوال بنجاح. نتمنى لكم أن تستمتعوا باللعب ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.