فيسبوك تطلق "متاجر فى مجموعات"أعلن Facebook عن طرح ميزات تسوق جديدة وهى المتاجر في مجموعات، وتوصيات المنتجات واختبار التسوق المباشر لمنشئي المحتوى، تتيح المتاجر في المجموعات لمسؤولي مجموعات Facebook إنشاء متجر عبر الإنترنت على صفحة Facebook المرتبطة بهم وفقا لما نقله موقع TechCrunch.

وتترك الشركة الأمر للمسؤولين بشأن الأرباح، وفي حالة OctoNation، الصفحة التي اختبرت الميزة، ذهبت الأرباح إلى منظمة OctoNation غير الربحية.

وأشارت يولي كوون كيم ، نائبة رئيس Meta لإدارة المنتجات، إلى أن العديد من مديري المجموعات متطوعون، ويمكن لهذه المتاجر أن توفر لهم مصدرًا للإيرادات من عملهم.

وأضافت: "يذهب المال إلى مدير المجموعة، ويمكنهم أن يقرروا كيف يريدون استخدامه"، "هذه طريقة رائعة للناس للحفاظ على المجموعة واستمرارها."

أعلن Facebook سابقًا عن خططه لميزات تحقيق الدخل الجماعي - بما في ذلك المتاجر وجمع التبرعات والاشتراكات - في قمة مجتمعات Facebook التي استضافتها في وقت سابق من هذا الشهر.

قال فيسبوك إن المستخدمين غالبًا ما يطلبون توصيات حول المنتجات في مجموعات - فكر في مجموعة العناية بالبشرة أو الماكياج - لذا الآن ، إذا ذكر المستخدم منتجًا مدرجًا في متجر Facebook، فيمكنه وضع علامة عليه وتضمينه في تعليقه. ستظهر أهم توصيات المنتجات من المجموعات في خلاصات أخبار المستخدمين.

يتمتع Facebook بالتسوق المباشر لسنوات، ولكن نظرًا لأن الشراكات بين العلامات التجارية والمبدعين أصبحت أكثر شيوعًا، فقد بدأ التطبيق في اختبار ميزة من شأنها أن تجعل هذا التعاون يبدو أكثر سلاسة، الآن بدلاً من قيام المؤثر بتوجيه المعجبين إلى صفحة أخرى لمشاهدتهم يبيعون منتجًا أو العكس ، يمكن لمنشئي المحتوى والعلامات التجارية البث عبر كلتا صفحاتهم.

هذا العام عمل Facebook تحت اسم الشركة Meta - باستمرار على بناء أدوات التسوق للشركات والمبدعين، لذلك من المنطقي أنه مع اقتراب موسم العطلات، تطلق الشركة المزيد من الطرق لإنفاق الأموال على تطبيق Facebook، ستتوفر هذه الميزات اعتبارًا من اليوم على الويب وعلى تطبيقات Facebook للهواتف لنظامي التشغيل iOS و Android.

في الوقت الحالي يأتي تدفق الإيرادات الأساسي لشركة Meta من الإعلانات ، ولكن استثمار الشركة في التسوق يمكن أن يوفر مصدر دخل آخر.

أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج هذا الصيف أنه بينما تطرح Meta المزيد من أدوات الإنشاء والتجارة، فإنها ملتزمة بعدم خفض أرباح الشركات والمبدعين حتى عام 2023، وأضاف أنه عندما تقدم الشركة حصة في الإيرادات ، فإنها ستفعل ذلك. أن تكون أقل من نسبة 30٪ في Apple ولكن من خلال بناء بنية تحتية قوية للتجارة الإلكترونية، فإن الشركة تستعد لتحقيق الربح في المستقبل

