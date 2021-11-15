نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسويق الرقمي طريقك نحو تحقيق ارباحك في المستقبل تعرف على أفضل أنواع الخدمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسبب الظروف الصعبة وغلاء المعيشة الحالي كان التفكير للعمل على زيادة الدخل من خلال وسائل جديدة ومبتكرة لكسب المزيد من الدخل لتحسين المعيشة والعمل على توفير متطلبات الحياة اليومية للأسرة والأولاد، وأصبح التفكير في كيفية زيادة دخلك بوسائل حديثة ومبتكرة فمن أكثر الإستفادة من الإنترنت والشبكة العنكبوتية التسويق الإلكتروني والترويج لسلعة ما أو علامة تجارية ما فمن خلال الإنترنت أصبح التسويق الإلكتروني أهم ما يميز الإستخدام في الإنترنت المنزلى أو من خلال الهواتف الذكية لكسب المزيد من الربح اليومي من خلال تسويق منتجاتك على الانترنت، وأصبحت خدمات التسويق الرقمي تساعدك في تطوير مجال عملك عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتساعدك أيضاً بتطوير أعمالك التجارية من خلال محركات البحث ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي والإعلانات المدفوعة، ومن خلال مقالي بموقع ثقفني سوف نتعرف على انواع التسويق الالكتروني المختلفة وشرحها ومدى الاستفادة منها لتنمية تجارتك الالكترونية والعمل على زيادة دخلك من أرباح التسويق الشبكي.

الأنواع المختلفة للتسويق الرقمي:

SEO (تحسين محرك البحث). SEM (التسويق عبر محرك البحث). التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تحسين وسائل التواصل الاجتماعي. التسويق عبر البريد الإلكتروني. التسويق بالمحتوى. التسويق بالعمولة. التسويق عبر المؤثرين.

اولا: الـ SEO وكيفية تميزه وتصدره في محركات البحث:



من الجدير بالذكر ان SEO تعني “تحسين محرك البحث” بكلمات مفتاحية بسيطة ومهمة تعبر عن العمل الخاص بموقعك، وتغيير أنماط وحروف كلماتك التي تتصدر مقالك حتى تكون فى مقدمة بحث جوجل فهذا يعني عملية تحسين موقعك لزيادة ظهوره عندما يبحث الأشخاص عن منتجات أو خدمات متعلقة بعملك في Google و Bing ومحركات البحث الأخرى. كلما كانت صفحاتك تظهر بشكل أفضل في نتائج البحث، زادت احتمالية جذب الزوار وجذب العملاء المحتملين والحاليين إلى عملك.

ثانيا: التسويق عبر محركات البحث (SEM):

اصبح الان في عصر الانترنت التسويق عبر محرك البحث (SEM): عملية توجيه الزوار إلى مواقع الويب من خلال الإعلانات. يدفع المعلنون فقط عندما ينقر شخص ما على إعلاناتهم، مما يعني أنه في حالة ظهور إعلانك ولا أحد ينقر عليه، فلن يتم تحصيل رسوم منك.

يشكل مصدر زوار مستمرة على الموقع.

يعتمد على نظام المزاد ويدفع لكل نقرة أو مفهوم التكلفة لكل نقرة.

يمنحك نتائج فورية لإعلانك.

الاستهداف الدقيق للفئة المستهدفة.

ثالث: التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

إزداد في الفترة الأخيرة التسويق عبر وسائل التواصل الإجتماعي: يتعلق الأمر كله بإحداث تأثير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح ترويج وبيع السلع من مهارات الإعلان وفهم المحتوى وإدارة المحتوى هي بعض المهارات المهمة يمكنك استخدام إعادة توجيه الإعلانات ويمكن استخدام منصات التواصل الاجتماعي لإعادة توجيه الحملات الإعلانية، وإعادة الاستهداف هي في الأساس نوع من الإعلانات المصورة لتوضيح ما يفعله الناس على موقع الويب الخاص بك وعندما يغادرون، حتى بعد استهدافهم بإظهار رسالة إعلانية خاصة على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، يخضع لإعادة الاستهداف.

استراتيجية التسويق:

كعمل تجاري جديد، من الصعب بناء قاعدة عملاء ولا يمكنك الاعتماد فقط على الإعلانات.

أنشئ قائمة بأهم محتوى يشاركه عملاؤك ويتفاعلون معه على وسائل التواصل الاجتماعي.

إذا كنت لا تعرف الموضوعات التي يحبها عملاؤك، فيمكنك إنشاء موضوع من خلال قراءة مدوناتهم والتعليق على مشاركاتهم ومتابعتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

قدم دائمًا قيمة لعملائك من خلال تسليط الضوء على بعض المبادرات الجديدة لشركتك.

يمكنك إنشاء علامة تصنيف شهرية وأسبوعية لمشاركة الرسائل الرئيسية لشركتك وطلب الأفكار من عملائك.

رابعا: تحسين وسائل التواصل الاجتماعي:

العمل على تحسين وسائل التواصل الاجتماعي بشتى الطرق المختلفة من ترويج وتنوع في الاداة والوسائل والمنصات للعمل على زيادة الوصول إلى جميع منصات السوشيال ميديا، وزيادة عدد المتابعين، وتحسين حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ولكي يتم تحقيق ذلك من خلال مشاركة المحتوى ونشر المعلومات وتبادل المعلومات والتفاعل معها، وإذا كنت ترغب في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لعملك، فأنت بحاجة إلى أن تكون على دراية بوسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب ذلك، للترويج لعملك، يجب أن يكون لديك موقع ويب يحتوي أيضًا على ميزات مرتبطة بـ السوشيال ميديا وزيادة عدد متابعينك ومشاهدينك حتى تعمل على تسويق منتجك بشكل صحيح وتحقيق أهدافك.

خامسا: التسويق عبر البريد الإلكتروني:

استخدم فى الفترة الاخيرة التسويق من خلال إرسال رسائل على البريد الإلكتروني للأصدقاء والمعارف والمتابعين للترويج للسلع المختلفة والتسويق عبر البريد الإلكتروني هو التسويق عبر الايميل هو نوع من أنواع التسويق الإلكتروني المباشر (EDM)، والذي يتكون من إرسال رسائل بريد إلكتروني ترويجية لعملائك لتوليد المبيعات والإيرادات لعملك، ويعتبر من الأفضل استخدام التسويق عبر البريد الإلكتروني للتواصل مع عملائك وآفاقك بشأن العروض الترويجية أو الأحداث أو المبيعات، وتعتبر من افضل الطرق للتسويق للعملاء.

أنوع رسائل البريد الإلكتروني التي يجب عليك استخدامها:

رسائل بريد إلكتروني من صفحة واحدة

رسائل بريد إلكتروني متعددة الصفحات

رسائل البريد الإلكتروني المفاجئة مثل المناسبات او العروض.

سادسا: التسويق بالمحتوى:

لجذب عملاء جدد وتسويق لأكبر عدد من العملاء وانتشار المنتج يكون التسويق بالمحتوى: هو تسويق منتجات أو خدمات الشركة لجذب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين.

أنواع تسويق المحتوى:

التدوين. الفيديو. البث المباشر. رسائل البريد الإلكتروني. المحتوى المرئي. الرسوم البيانية. الكتب الإلكترونية.

سابعا: التسويق بالعمولة:

يستعين صاحب المنتج ببعض المسوقين ويكون لهم نسبة فى الأرباح ويسمى هذا التسويق بالعمولة حيث تستخدم هذه الحملات التسويقية قوة الإنترنت لجلب حركة المرور إلى مواقع الويب التي دفعت فيها للترويج لخدماتك، وتعتمد على مهارة المسوق وشطارته فى جذب العملاء وزيادة بيع منتجه.

ثامنا: التسويق عبر المؤثرين:

يلجأ البعض الى تسويق المنتجات من خلال بعض المشاهير للإعلان عن المنتج أو كدعاية فعالة ترويجية للتسويق أو يستخدم المنتج أحد المشاهير استخدام شخصي للعمل على ترويج المنتج ويسمى هذا التسويق عبر المؤثرين وزادت من هذا النوع فى الفترة الأخيرة ويتضمن التسويق من خلال مشاهير السوشيال ميديا الأكثر شهرة ورجال المجتمع والفنانات او لاعبي كرة القدم للترويج لعلامة تجارية أو منتج وتعتبر من أنجح طرق الدعاية للمنتجات المختلفة.